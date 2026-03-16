Pre osam godina, u vrelini beogradskog asfalta, devet metaka ispaljenih u jednog čoveka srušilo je poslednji bedem između zakona i podzemlja. Ubijen je Dragoslav Miša Ognjanović.

A, novi dokazi i svedoci mogli bi rasvetliti ubistvo advokata Miše Ognjanovića i klupko se polako, ali sigurno počinje da se odmotava.

Kristina Pavlović, advokat govorila je o ovom slučaju u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Kako kaže, u javnosti se pojavila veoma bitna informacija izrečena u sudnici Višeg suda, u posebnom odeljenju za organizovani kriminal i to samo po sebi ima veliku težinu:

- Tu informaciju je izgovorilo lice koje je još uvek službeno lice policije, doduše suspendovano, ali službeno lice policije, pa samim tim, to još daje dodatni značaj i težinu toj informaciji. To ne može da se zanemari - kaže Pavlović i dodaje:

- Smatram da će morati da se izjasni tužilaštvo za informaciju da je potencijalno postojao svedok samog ubistva i da je to lice tvrdilo da je ono saučesnik. To lice je i ponudilo svoja saznanja tužilaštvu i tražilo da bude zaštićeno. Videćemo kakva će dalja reakcija biti tužilaštva i na koji način će postupati u odnosu na ovaj događaj koji smo imali u sudnici Specijalnog suda.

"Kolege neće odustati"

Tvrdi da nema opravdanih razloga zbog kojih toliko toliko dugo traje istraga, bez ikakvih nekakvih značajnih otkrića i značajnih saznanja:

- Kolege koji su mu bili pre svega prijatelji, kolege koji su ozbiljni advokati, autoriteti u svojoj profesiji, neće odustati od toga da se ovo delo i ubistvo kolege Miše Ognjanovića rasvetli do kraja - kaže Pavlović i dodaje:

- Advokatura ga sigurno neće zaboraviti, neće se zaboraviti i njegov autoritet i značaj. Ja se nadam da ćemo u nekom momentu saznati šta se tu stvarno desilo. Možda jednostavno još uvek nije vreme da saznamo istinu.

Ubistvo na Novom Beogradu

Podsetimo, Dejan Milenković, suspendovani načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP, izjavo je da je Strahinja Marković iz Resnika, koji se već šest godina vodi kao nestao, tražio da bude zaštićeni svedok u slučaju ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Likvidacija advokata dogodila se 28. jula 2018. na Novom Beogradu, a ubice i nalogodavci do danas nisu zvanično otkriveni.

Ipak, osam godina kasnije, nekadašnji načelnik policije je na suđenju izneo šok tvrdnje, da je jedan od učesnika u Ognjanovićevom ubistvu, Strahinja Marković, 2020. godine priznao da je ukrao automobil i predao ga pripadnicima kriminalne grupe i da je bio spreman da sve prizna i u tužilaštvu u zamenu za status zaštićenog svedoka. Međutim, kako je rekao, tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Milenko Mandić, je to odbio, a Marković je potom ubijen.

