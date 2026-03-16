Slušaj vest

Na Dunavu kod 25. maja na Dorćolu, jak vetar otkačio je jedan splav, koji je zatim počeo da se kreće nizvodno, zbog čega je došlo do evakuacije oko 300 ljudi sa susednog splava. Panika se širila među posetiocima, a kada govorimo o ovakvim slucajevima, postavlja se pitanje gde se prave najčešće greške.

O ovoj temi, u emisiji "Redakcija" govorio je kapetan Vladica Zdravković:

Vladica Zdravković Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, u prethodnom periodu postojale su velike oscilacije vodostaja, dovođenja vode i rast. Samim tim su i vezovi popustili na neki način:

- Problem je i ljudski faktor, onaj ko je ukrcan na tom splavu, on je u obavezi da gleda i stalno da kontroliše te vezove. Došlo je do otpuštanja vezova, ali i Košava je duvala izuzetno ovih dana. Bio je jak udar vetra i normalno je da dođe do situacije da se splav otkači i da krene polako na izvod.

"Ljudi su bili uznemireni"

U neposrednoj blizini našao se i drugi splav gde se u trenutku nalazilo oko 300 ljudi zbog koncerta. Vladica tvrdi da je koncert otkazan te da su sva lica evakuisana:

Foto: RTS

- Moglo je doći do udara splavova, nakon čega bi usledilo prevrtanje i potapanje. Srećom nije bilo ni povređenih, brzo je reagovala rečna policija grada Beograda, brzo je reagovao brod koji je sprečio da taj splav udari u prethodni splav na kome su bili gosti. Ljudi su bili uznemireni i u tom trenutku su bili sa vidno prisutnim strahom. Nije to prijatan osećaj da znate da će nešto udariti u splav i da vidite da dolazi neka ogromna plutajuća naprava.

Ističe da postoje određene sankcije za nemar, te za nekontrolisanje vezova i nereagovanje.

- Neko će biti procesuiran ali hvala Bogu neće biti krivične odgovornosti. Moram naglasiti da su svi splavovi u Beogradu bezbedni za gostovanje i našim sugrađanima kao i dragim gostima. Oni imaju redovne godišnje preglede, redovnu kontrolu inspekcije plovidbe rečne policije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs