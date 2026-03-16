U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je uhapšeni M.M. (25) prema kome je po nalogu javnog tužioca rešenjem PS Zemun određeno zadržavanje zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Proganjanje na štetu svoje bivše emotivne partnerke U.M. (21).

Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od 13.01.2026. godine do 21.02.2026. godine na teritoriji GO Zemun i GO Palilula, nakon isteka hitnih mera koje su mu izrečene prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, pokušao da stupi u kontakt sa oštećenom na taj način što je protivno njenoj volji pokušao sa njom da stupi u kontakt putem sredstava komunikacije i pozivao na telefon nju i njenu majku, te dolazio na mesta na kojima se ona nalazila u cilju fizičkog približavanja.

Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je delimično priznao izvršenje krivičnog dela, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i na dva svedoka, kao i da će, zbog prethodne krivične osuđivanosti i protivpravnog ponašanja, ponoviti krivično delo.”

Sin ocu upao u kuću, pravdao se da ne zna za zabranu

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policijskim službenicima PS Zemun da rešenjem odrede zadržavanje do 48 časova osumnjičnom A.B. (rođen 1993. godine) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici na taj način što je dana 13.03.2026. godine, došao u porodičnu kuću u Zemunu, u kojoj se nalazio oštećeni D.B. (rođen 1940. godine), na koji način je prekršio privremenu meru zaštite od nasilja u porodici koja mu je izrečena rešenjem Trećeg osnovnog suda u Beogradu dana 10.09.2025. godine i kojom mu je zabranjeno da prilazi oštećenom D.B. i svedoku N.B. na udaljenosti manjoj od 100 metara i da dolazi na mesto njihovog stanovanja.

Na saslušanju u tužilaštvo okrivljeni je izjavio da jeste došao u porodičnu kuću, ali da nije znao da mu je izrečena privremena mera. S obzirom na postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenog i svedoka i da će ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.”