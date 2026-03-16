Zasad nepoznati muškarac ukrao je u nedelju sanitetsko vozilo Hitne pomoći u Vranju.
DRAMA U VRANJU: Ukrao vozilo Hitne pomoći, divljao po putu, pa sleteo u jarak!
Posle drame prestupnik je, usled neprilagođene brzine, u blizini sela Gramađe sleteo s puta i napustio ukradeno vozilo.
Naložen je uviđaj na licu mesta i izvođenje drugih dokaznih radnji, a policija po nalogu tužilašta intezivno radi na rasvetljavanju slučaja.
