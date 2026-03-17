OVO SU NAJMONSTRUOZNIJA UBISTVA U SRBIJI: Rade je nakon svadbe pucao u BUNOVNE GOSTE, Nikolu je komšija izvukao iz bunara a onda je započeo krvavi pir
Ubistva i masakri su najstrašniji oblici nasilja, a Srbija je u najskorijoj istoriji bila svedok brojnih slučajeva čije su okolnosti i brutalnost ostavili javnost u stanju šoka.
Ovo su neki od najpotresnijih i najbrutalnijih zločina u novijoj istoriji Srbije koji su uzdrmali javnost, otvorili pitanja o bezbednosti, mentalnom zdravlju, ali i funkcionisanju pravosudnog sistema.
Zločin u Jabukovcu – Četvorostruko ubistvo (2007)
Mirno selo u istočnoj Srbiji postalo je epicentar horora kada su četiri člana porodice likvidirana vatrenim oružjem. Svirepo i isplanirano ubistvo porodice Raje Kazimirovaća (72), njegove sestre Ljubinke Oprikić (76), sestričine Dragane Jozeljić (53) i majke Dragice (93) dogodilo se 9. avgusta 2019. godine u selu Velja Vratne u Jabukovcu.
Slučaj je bio obavijen velom misterije godinama! Klupko je počeo da se odmotava pa su lisice na ruke stavljene Davoru Perniću (38) i Maji Bađikić (29) koji su prvostepenom presudom osuđeni na 34, odnosno 35 godina zatvora.
Ubistvo pevačice Jelene Marjanović (2016)
Jedan od medijski najpraćenijih slučajeva poslednje decenije jeste ubistvo Jelene Marjanović, pop-folk pevačice iz Borče. Njeno telo pronađeno je u kanalu u blizini nasipa gde je navodno otišla na trčanje.
Slučaj je obavijen brojnim kontroverzama, teorijama zavere i istragama koje su trajale godinama. Suđenje Zoranu Marjanoviću i dalje traje.
"Krvava svadba" – Rade Šefer iz Sente (2015)
Jedan od najbizarnijih i najjezivijih slučajeva bio je kada je Rade Šefer dan nakon venčanja sina Vlastimira, ubio šestoro ljudi u Martonošu.
Na spisku žrtava pomahnitalog Šefera našli su se njegova bivša supruga Roža, tast i tašta Jene i Gizela Traćik, snaha Natalija Bajtai i njeni roditelji Šandor i Karolina.
Krvavi pir započeo je u selu Orom, gde je ubio roditelje svoje supruge, a potom otišao u Martonoš i u kući Bajtaija zapucao po još bunovnim gostima.
Smrt je za dlaku izbegao njegov sin Vlastimir, pošto mu je nestalo metaka, a pomahnitalom ubici presudio je muž njegove svastike Emanuel Danjon, nakon što je Šefer ranio njegovu suprugu. Francuski državljanin Šefera je ubio udarcem stolicom u glavu, a nije mu suđeno jer je zločin izvršio u nužnoj odbrani.
Ubistvo porodice Đokić (2021)
U dolini južne Srbije, porodica Đokić iz Aleksinca brutalno je ubijena, a njihova tela zapaljena i zakopana.
Istraga je pokazala da je motiv koristoljublje, a glavni osumnjičeni bio je blizak porodični prijatelj, Goran Džonić.
On je kritične noći zaustavio “pasat” u kojem su bili njegovi rođaci zaustavio kada su iz Moravca krenuli kolima za Aleksinac i preteći pištoljem primorao da odu do mesta zvanog “Dudin gaj” gde ih je ubio, a njihova tela zapalio.
“Pasat” je odvezao u okolinu Tešice gde je uzeo oko 40.000 evra u raznim valutama iz gepeka a vozilo zapalio, nakon čega se vratio skuterom u Moravac i sakrio pare u dvorištu kuće koju gradi za sina Stefana.
Goran Džonić (59) iz Moravca, je osuđen na na doživotnu robiju. Brutalnost i hladnokrvnost izvršenja ovog zločina, uz prevaru i izdaju, dodatno su zgrozili javnost.
Masakr na Lozničkom putu – Nikola Radosavljević (2007)
Mladić iz Leskovca, tada 21-godišnji Nikola Radosavljević, ubio je pet članova porodice Cvetanović hicima iz automatskog oružja.
Tog kobnog dana, Radosavljević je fizički nasrnuo na svoju suprugu, a zatim skočio u bunar u nameri da se ubije. Međutim, iz bunara ga je izvukao komšija koji mu je spasio život. Tada je Nikola Radosavljević krenuo u svoj krvavi pohod.
Nikola Radosavljević je najpre ubio komšije Branislava (57) i Draginju (55) Borongiće. Sledeći su mu se na meti našli Veljko Đorđević (58), njegov sin Dragan (22) i tašta Marina Kutkurenović (75). Nakon toga ustremio se na kuću Bađikića, gde je ubio 15-godišnjeg Srđana. Siniša Bađikić (36) bacio se na sina, pokušavajući da ga zaštiti ali je Nikola pucao i u njega i teško ga ranio.
Motiv je ostao nerazjašnjen, neki su verovali da je povod bio "vlaška magija" a brutalnost čina šokirala je javnost. Njegovo psihičko stanje bilo je predmet brojnih veštačenja. Osuđen je na 40 godina zatvora.
Ubistvo male Anđeline Stefanović (2002)
Petogodišnja devojčica iz Niša nestala je, da bi kasnije bilo otkriveno da ju je ubio komšija, Zoran Milošević.
Zločin je imao elemente pedofilije i bio je izvršen uz jezivu hladnokrvnost.
Vladica Rajković koji je brutalno silovao i ubio trogodišnju Anđelinu Stefanović osuđen je danas na 40 godina zatvora. Prilikom izricanja presude Rajković nije pokazao ni trunku kajanja i informaciju je primio potpuno hladno.
Ovaj slučaj podstakao je rasprave o pedofiliji, registrima prestupnika i potrebi za strožim kaznama.
Zločin iz strasti – Ljubiša Bogdanović, masakr u Velikoj Ivanči (2013)
Ratni veteran Ljubiša Bogdanović (60) iz sela Velika Ivanča kod Mladenovca je u ranu zoru tog 9. aprila 2013. godine ubio sina, majku, suprugu i svojih trinaestoro komšija.
Mladenovački krvoločni ubica započeo je svoj krvavi pir tako što je najpre ubio sina Branka (42), majku Dobrilu (83), a ženu Javorku teško ranio.
Potom je svoje žrtve pronalazio u najbližoj okolini. Zakucao na vrata četiri komšijska doma i ugasio 13 života - ubio je šest muškaraca, šest žena i dvogodišnjeg dečaka.
Šta je bio motiv ovog gnusnog zločina nije poznato do danas. Šta je nateralo Bogdanovića da povuče okidač i oduzme 13 nedužnih života, uključujući i dečji ostalo je misterija i danas.
Masakr u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ – Beograd (3. maj 2023)
Zločin koji je zauvek promenio srpsko društvo dogodio se u beogradskoj osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, kada je tada 13-godišnji učenik sedmog razreda ušao u školu naoružan i u roku od nekoliko minuta ubio devet učenika i jednog čuvara, dok je šestoro učenika i nastavnica ranjeno.
Masakr je bio unapred planiran, s listom žrtava i precizno iscrtanim mapama škole. Javnost je bila potpuno šokirana činjenicom da je dete izvršilo ovakav zločin. Bio je to prvi slučaj masovnog ubistva u školi u istoriji Srbije i šireg regiona.
Tragedija je otvorila teške društvene teme: vršnjačko nasilje, mentalno zdravlje dece, dostupnost oružja, ulogu roditelja, škole i države. Usledile su masovne reakcije – od spontanih okupljanja do masovnih protesta „Srbija protiv nasilja“.
Zbog uzrasta, počinilac nije krivično odgovoran prema srpskom zakonu, što je izazvalo i pravnu i moralnu debatu širom zemlje.
Masakr u Duboni i Malom Orašju (2023)
Samo dan nakon tragedije u beogradskoj školi “Vladislav Ribnikar”, Srbija je doživela još jedan šok. U noći između 4. i 5. maja 2023. godine, 21-godišnji Uroš Blažić krenuo je u krvavi pohod u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Naoružan automatskim oružjem, ubio je osam osoba, mahom mladih ljudi, a ranio još 14.
Motiv zločina bio je nejasan, a zločinac je uhapšen nakon potere. Javnost je ostala zapanjena hladnokrvnošću i načinom izvršenja. Tragedija je otvorila raspravu o dostupnosti oružja, (ne)funkcionisanju institucija i društvenoj klimi u kojoj mladi ljudi posežu za ekstremnim nasiljem.
