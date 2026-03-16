Prema informacijama iz lokalnih medija, pucnjava se dogodila oko 5.20 časova ispred lokala "My Place", a osumnjičeni za teško ubistvo je N. Z. vlasnik bara.

Naime, kako se navodi u lokalnim medijima, pucnjavi je prethodila rasprava između muškaraca, nakon čega je N. Z. zapucao na R. B. i E. M, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta, pri čemu su lekari samo mogli da konstatuju smrt nesrećnog R. B, dok je E. M, koji je zadobio prostrelnu ranu u predelu grudi, zbrinut u bolnici i, prema rečima lekara, nalazi se van životne opasnosti.

Podsetimo, pucnjava se dogodila jutros oko 5.20 časova u Đakovici u Ulici Velezerit Frašeri ispred lokala, jedna osoba stradala je na licu mesta, dok je jedno lice zadobilo teške telesne povrede.

Prema navodima policije, na mestu pucnjave pronađena su dvojica muškaraca sa prostrelnim ranama. Ekipa Hitne pomoći je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt jednog od njih, dok je drugi povređeni prevezen na ukazivanje lekarske pomoći.

Portparol regionalne policije u Đakovici Šeremet Elezaj izjavio je da je policija oko 5.30 časova dobila prijavu o pucnjavi i da su nadležne jedinice odmah upućene na lice mesta. O događaju je obavešten i državni tužilac, koji je izašao na teren, dok policija preduzima intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja i pronašao osumnjičeni N. Z.

Na licu mesta policija je pronašla pet ispaljenih čaura, kao i nož, koji su izuzeti kao materijalni dokazi. Telo stradalog poslato je u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok je slučaj okvalifikovan kao teško ubistvo.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na pronalasku osumnjičenog N. Z. za krivično delo teško ubistvo.