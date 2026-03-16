Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici održano je suđenje Milošu Š. K., optuženom za teško ubistvo Zorana Gole (44) iz Inđije, koji je prošle godine ubijen na Badnje veče ispred svoje porodične kuće.

Podsetimo, Miloš Š. K. brat je ubijenog Alena Kostića Kubija, inače vođe Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni".

Ročištu su prisustvovali članovi porodice ubijenog Zorana, među kojima su bili supruga, sin i majka. Naredno ročište zakazano je za 23. april, a kako je reč o pripremnom ročištu, ono će biti zatvoreno za javnost.

Foto: Kurir/D.Š.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, zločin se dogodio 6. januara oko 23 časa u Sremskoj ulici u Inđiji, kada je Zoran Gole zadobio ubodne rane opasne po život, od kojih je ubrzo preminuo. Kako je ranije saopšteno, u trenutku napada bio je sa sinom, dok je ispred kuće palio badnjak.

Optužnicom su obuhvaćena četvorica muškaraca. Milošu Š. K. (41) na teret se stavljaju krivična dela teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i nasilničko ponašanje, dok se Đ. B. (29) tereti za nasilničko ponašanje i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. S. D. (36) i A. S. (36) optuženi su za nasilničko ponašanje.

Miloš Š. K. se od hapšenja nalazi u pritvoru, dok se ostala trojica okrivljenih brane sa slobode.

Tužilaštvo navodi i da je istog dana ranije došlo do sukoba u Ulici Đorđa Vojinovića u Inđiji, u kojem su povređena dvojica mladića starosti 23 i 24 godine, a osumnjičeni su upravo Miloš Š. K., Đ. B., S. D. i A. S.

Foto: Kurir/D.Š.

Pratićemo svako ročište

Pred početak ročišta ispred suda okupili su se članovi porodice ubijenog Zorana Gole.

Njegova sestra Gordana Dančević rekla je da će porodica pratiti svaki korak postupka.

- Došli smo da pokažemo javnosti da smo tu i da ćemo, koliko god proces trajao, pratiti svako suđenje i svako ročište - rekla je ona. Dodala je da je zbog promene sudije postupak vraćen na pripremno ročište, zbog čega javnost ne može da prisustvuje.

Ona je istakla i da porodici teško pada činjenica da se trojica optuženih brane sa slobode.

- Tokom celog postupka oni su na slobodi i normalno se kreću. Iskreno, mene je strah kada izađem na ulicu da bih mogla da sretnem nekoga od njih - rekla je ona.

Predugo čekamo pravdu

Otac ubijenog Zorana Gole kaže da porodica već dugo čeka početak suđenja.

- Normalno da sam očajan posle ovoliko vremena. Čekam da počne suđenje i da vidimo kako će se sve završiti - rekao je on.

Dodao je da mu posebno teško pada činjenica da se trojica optuženih nalaze na slobodi.

- Trojica se brane sa slobode i normalno šetaju, a mi čekamo pravdu. Ja bih lično voleo da ga puste, da se ja sa njim vidim - rekao je otac.