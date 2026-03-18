Slušaj vest

Saradnik ozloglašenog "srpskog kralja kokaina" Antuna Mrdeža,uhapšen je u Dominikanskoj Republici, a policija je tokom pretresa stana koji je koristio pronašla niz dokaza koji bi mogli da rasvetle veliku zaplenu kokaina, za koju se sumnja da pripada upravo ovoj kriminalnoj mreži koju je predvodio srpski narko-bos!

- Lisice su stavljene Pedru Luisu Korderu Espinalu, koji je bio u bekstvu i kog dominikanske vlasti dovode u vezu sa međunarodnom kriminalnom organizacijom koja se bavila švercom narkotika. Njegovo hapšenje deo je šire istrage koja se vodi nakon dve velike zaplene kokaina, od 993 i 643 paketa, u provinciji La Altagrasija tokom 2025. godine - pišu strani mediji.

Antun Mrdež Foto: kolumbijska policija

Istraga je, kako navode vlasti, povezana sa kriminalnom organizacijom koju je predvodio Srbin, poznat pod imenom Antun Mrdež, zbog čega je pokrenuta velika akcija pod nazivom "Leopard".

Beleške o milionima

Saradnik navodnog srpkog kralja kokaina, Kordero Espinal uhapšen je po nalogu suda tokom racije u stanu zgrade u opštini Santo Domingo. Tokom pretresa policija je zaplenila brojne predmete za koje se sumnja da su povezani sa krijumčarenjem narkotika i finansijskim transakcijama ove mreže.

Među pronađenim stvarima je i uređaj opisan kao napredni detektor GPS i špijunskih signala, koji se koristi za otkrivanje uređaja za praćenje. Pronađena je i tvrdo ukoričena sveska sa beleškama, u kojoj su evidentirane finansijske transakcije pod kategorijama "Brod", "OIV" i "Pedro".

- U beleškama su navedeni datumi i iznosi transakcija od februara do avgusta 2025. godine, a na prvoj stranici zabeležen je i cilj od čak 10 miliona dolara za 2025. godinu - navodi izvor.

Policija je zaplenila i novčanik sa dokumentima, legitimaciju izdatu od strane vatrogasne službe Santo Dominga, novinarsku legitimaciju, kao i više novčanica američkih dolara i kolumbijskih pezosa. Među dokazima su i potvrde o vlasništvu vozila, mobilni telefon i kreditne kartice.

Foto: Printscreen Twitter

Vlasti su saopštile da će osumnjičeni biti izveden pred sud gde će mu biti određene mere zbog sumnje da je umešan u trgovinu drogom i pranje novca.

Srbin pao u Venecueli

Podsetimo, Antun Mrdež, koji važi za jednog od najvećih srpskih narko-bosova, uhapšen je prošle godine u Venecueli, i to pod lažnim identitetom Rumen Šarov.

Prema navodima venecuelanskih vlasti, on je priveden tokom velike akcije razbijanja međunarodne kriminalne i terorističke mreže koja se finansirala trgovinom drogom. Istražitelji su tada tvrdili da je ta grupa planirala da se umeša u regionalne izbore kako bi obezbedila politički uticaj i nesmetan šverc kokaina iz Kolumbije, preko Venecuele, ka Evropi.

Hapšenje njegovog saradnika u Dominikani sada bi, kako veruju istražitelji, moglo dodatno da razotkrije mehanizam šverca kokaina vrednog milione dolara koji je vodila ova međunarodna mreža.

Tramp traži izručenje Srbina Slučaj Antuna Mrdeže postao je čak i tema u Beloj kući. Administracija američkog predsednika Donald Trump vrši pritisak na vlasti Kolumbije i Venecuele da izruče ozloglašenog srpskog narko-bosa Sjedinjenim Američkim Državama. Prema obaveštajnim izveštajima, Mrdež je povezan sa međunarodnom mrežom krijumčarenja kokaina i navodno je u amazonskoj prašumi sklopio dogovor sa kolumbijskim narko-vođom Đovanijem Andresom Rohasom, poznatim kao "Aranja". Upravo taj sastanak, koji su zabeležile američke službe, dodatno je podigao uzbunu u Vašingtonu. Zbog toga SAD traže da Mrdež bude prebačen iz Venecuele, gde je uhapšen 2025. godine, kako bi potom bio izručen američkom pravosuđu. Njegovo izručenje postalo je i diplomatsko pitanje između Vašingtona, Bogote i Karakasa, jer bi Kolumbija trebalo da posreduje u njegovom transferu.

Ko je srpski kralj kokaina?

Srpski državljanin Antun Mrdež u međunarodnim krugovima poznat je po povezanosti sa trgovinom narkoticima, a u centar pažnje dospeo je pre tri godine, kada je uspeo da pobegne kolumbijskoj policiji prilikom deportacije sa aerodroma Hose Marija Kordove.

- U maju 2023. godine, stigao je u departman Antiokija u Kolumbiji iz Dominikanske Republike, gde se predstavljao kao Italijan pod imenom Nikola Boroš. Međutim, brzo je otkriveno da je koristio falsifikovan pasoš, a nadležni su ustanovili da je Mrdeža tražen zbog trgovine narkoticima, na osnovu crvene Interpolove poternice - podseća izvor i dodaje da je njegovo hapšenje na aerodromu prošlo sa velikim komplikacijama za nadležne.

Foto: Twitter video / PoliciaCmarca

- Kada je trebalo da bude deportovan, zatražio je dozvolu da uzme flašu vode, što je bila prilika da iskoristi trenutnu nepažnju i pobegne.

Mrdež je brzo pobegao kroz terminal, a na njegovom tragu je bila grupa kriminalaca koja ga je čekala u luksuznom automobilu. Policija je ispalila nekoliko metaka u vazduh kako bi ga sprečila u bekstvu, ali on je, uz pomoć saučesnika, uspeo da pobegne.