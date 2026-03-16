Nova prepiska iz kriptovane Skaj aplikacije otkriva kako je suspendovani crnogorski policajac Petar Lazović navodno obećavao pomoć ljudima iz kriminalnog miljea, i to preko tužilaštva! Prema dokumentima do kojih su došle "Vijesti", Lazović je šefu kavačkog klana Radoje Zvicer tvrdio da može da utiče da osuđeni ubica Radojica Zeković dobije uslovni otpust iz zatvora.

Sve to, kako proizilazi iz poruka, trebalo je da se završi uz pomoć rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice, za koju je Lazović tvrdio da mu je kuma!

Početkom januara 2021. godine Zvicer je od Lazovića tražio da u tužilaštvu "sredi pozitivno mišljenje" za Zekovića, koji je služio kaznu od 17 godina zbog dvostrukog ubistva u budvanskom restoranu Jadranska straža.

Lazović mu ubrzo javlja da je stvar na dobrom putu.

- Sud će ga pustiti - poručio je on u porukama vođi klana.

U jednoj od poruka Lazović čak šalje i skrinšot navodne poruke koju je poslao Medenici:

- Dobro jutro, kumo, ako možeš danas da daju mišljenje za Zekovića Radojicu da izađe, Radi izbora u Nikšiću nam treba.

Prema dostupnim podacima, nema potvrde da li je tužiteljka uopšte odgovorila na tu poruku.

"Neka puste mučenika"

U prepisci se vidi i koliko je Lazović bio blizak sa ljudima iz kavačkog klana. U porukama poručuje da bi za njih "sve uradio" i da pomaže "od srca, bez interesa".

Zvicer mu u jednoj poruci piše: "Neka puste mučenika, tešku robiju ima."

Na kraju je Zekoviću i odobren uslovni otpust, navodi se u dokumentima iz istrage.