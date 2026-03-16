Tokom dana u širem centru Čačka u Ulici Dragomira Minića, u jednoj stambenoj zgradi dogodilo se ubistvo

Identitet ubijenog muškarac za sada nije poznat, a ubica je nakon izvršenog dela pobegao sa lica mesta i policija za njim intenzivno traga.

Mesto zločina Foto: RINA

 - Samo smo odjednom čuli policiju i Hitnu pomoć, a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj - kaže za "Rinu" jedna od uznemirenih stanarki.

Na licu mesta su nadležne ekipe koje vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

- Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu.

 Kurir.rs/Rina

