Nedad K., poynat kao Nešo, ubijen je danas oko jedan sat u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku, a kako Kurir saznaje, on je poznat policiji od ranije i imao je podeblji dosije.

- Nešo K. je u Čačku poznat kao problematična osoba. Hapšen je zbog prevara, kamatarenja, trgovao je kolima, pričaju da su bila kradena - pričaju naši sagovornici.

Prema rečima našeg izvora, žrtva je usmrćena udarcima tupim predmetom.

- Najverovatnije se radi o čekiću - kaže izvor i dodaje da su nadzorne kamere snimile ubicu.

- Identitet osumnjičenog je poznat policiji i za njim se traga. Sumnja se da su se on i žrtva poznavali od ranije i da su imali sukob - otkriva izvor.

Žitelji zgrade u kojoj se zločin dogodio ispričali su za RINU da su danas čuli policiju i Hitnu pomoć.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć, a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj, kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Ne propustiteHronika(FOTO) U OVOJ ZGRADI U ČAČKU JE POČINJEN JEZIV ZLOČIN Stanari opisali užasavajuće scene likvidacije, jedna stvar zbunila i policiju! EVO ŠTA JE SNIMILA KAMERA
1773671062Cacak-ubistvo-fotorina1.jpg
HronikaHOROR U ČAČKU, UBIJEN MUŠKARAC: Telo pronađeno u stambenoj zgradi! (foto)
shutterstock_2525418833.jpg
HronikaTRUDNA DIVNA UBILA MAJKU, PA TELO BACILA U ŠAHT! Svima rekla GNUSNU laž, a onda ju je OVO otkrilo: Godišnjica od svirepog zločina koji je potresao Bečej (FOTO)
23.jpg
HronikaDA LI JE MIŠA OGNJENOVIĆ BIO META KOJA JE PREVIŠE ZNALA? Gosti Pulsa Srbije vikend lično su ga poznavali i OVO su imali da kažu o njegovom životu i ubistvu!
1671556.jpg