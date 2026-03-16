Slušaj vest

Nedad K., poynat kao Nešo, ubijen je danas oko jedan sat u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku, a kako Kurir saznaje, on je poznat policiji od ranije i imao je podeblji dosije.

- Nešo K. je u Čačku poznat kao problematična osoba. Hapšen je zbog prevara, kamatarenja, trgovao je kolima, pričaju da su bila kradena - pričaju naši sagovornici.

Prema rečima našeg izvora, žrtva je usmrćena udarcima tupim predmetom.

- Najverovatnije se radi o čekiću - kaže izvor i dodaje da su nadzorne kamere snimile ubicu.

- Identitet osumnjičenog je poznat policiji i za njim se traga. Sumnja se da su se on i žrtva poznavali od ranije i da su imali sukob - otkriva izvor.

Žitelji zgrade u kojoj se zločin dogodio ispričali su za RINU da su danas čuli policiju i Hitnu pomoć.