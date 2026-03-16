TRGOVAO JE AUTOMOBILIMA, A PRIČA SE I O PREVARAMA, ZELENAŠENJU... Čačani otkrili mogući motiv brutalnog ubistva čekićem - DOŠAO MU JE NA VRATA
Nenad K. (57) ubijen je danas oko podneva u Čačku, kada je, kako Kurir nezvanično saznaje, osumnjičeni došao na njegova vrata i brutalno ga pretukao čekićem! Motiv napada, kako saznajemo, krije se u neraščišćenim računima.
Prema nezvaničnim informacijama, u Čačku je danas ubijen Nenad K. (57), poznat u gradu kao Nešo, a policija intenzivno traga za osumnjičenim muškarcem koji se dovodi u vezu sa ovim zločinom.
- Osumnjičeni je navodno došao na vrata žrtvinog stana, gde je nakon kraće rasprave došlo do brutalnog napada. Prema jednoj verziji događaja, muškarac je Nenada K. usmrtio udarajući ga čekićem - kaže izvor Kurira.
Žrtva je, prema dostupnim informacijama, odranije bio poznat policiji i imao je podeblji dosije.
- Poznat je organima gonjena po brojnim nezakonitim radnjama, među kojima su zelenašenje, trgovina kradenim automobilima, prevare... Moguće da se sa osumnjičenim zamerio oko tih poslova - dodaje sagovrnik Kurira.
Pretpostavlja se da bi motiv zločina mogli biti nerazjašnjeni poslovni računi i raniji sukobi između žrtve i osumnjičenog, ali zvanične potvrde o tome za sada nema.
Policija je pokrenula potragu za osumnjičenim i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog zločina.