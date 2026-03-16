U saobraćajnom udesu automobila i motocikla koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio oko 17.15 na raskrsnici Karađorđeve i Ulice Olge Milutinović u centru Kraljeva, povređen je pripadnik Saobraćajne policije na dužnosti.

Na njega je, dok se kretao službenim motociklom prema Vojnom naselju, naleteo automobil „opel“, kraljevačke registracije, koji je dolazeći iz suprotnog pravca na raskrsnici nepropisno skrenuo levo u Ulicu Olge Milutinović.

Tom prilikom saobraćajac je zadobio povrede zbog kojih je sanitetom transportovan u Opštu bolnicu „Studenica“ gde je i zbrinut, a više detalja udesa biće poznatno nakon istrage.