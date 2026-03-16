U Čačku je danas oko podneva ubijen muškarac star 57 godina, Nenad K., koga su sugrađani poznavali pod nadimkom Nešo. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je napadač došao do vrata njegovog stana, gde je nakon kratke rasprave došlo do brutalnog napada.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je žrtvu navodno usmrtio zadavši joj više udaraca čekićem. Nakon zločina je pobegao, a policija trenutno intenzivno traga za muškarcem koji se dovodi u vezu sa ovim ubistvom.

Prema dostupnim informacijama, Nenad K. je odranije bio poznat policiji i imao je obiman kriminalni dosije. Teretio se za različite nezakonite aktivnosti, među kojima su zelenašenje, preprodaja kradenih automobila, kao i prevare.

Istražitelji trenutno razmatraju mogućnost da je motiv ubistva povezan sa neraščišćenim poslovnim odnosima ili ranijim sukobima između žrtve i osumnjičenog, ali za sada nema zvanične potvrde o tome.

Policija nastavlja potragu za osumnjičenim i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog zločina.

