U ulici Dragomira Minića u Čačku, večeras je uhapšen muškarac za koga se sumnja da je usmrtio Nenada K. (57), saznajemo nezvanično.

Mladić u gradu poznat pod nadimkom Dule Crta, mirno se predao policiji, a prilikom hapšenja on je negirao ubistvo, naveo je naš izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je napadač došao do vrata njegovog stana, gde je nakon kratke rasprave došlo do brutalnog napada.

Ubistvo u Čačku

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je žrtvu navodno usmrtio zadavši joj više udaraca čekićem. Nakon zločina je pobegao, a policija je tragala više sati za njim.

Prema dostupnim informacijama, Nenad K. je odranije bio poznat policiji i imao je obiman kriminalni dosije. Teretio se za različite nezakonite aktivnosti, među kojima su zelenašenje, preprodaja kradenih automobila, kao i prevare.

Istražitelji trenutno razmatraju mogućnost da je motiv ubistva povezan sa neraščišćenim poslovnim odnosima ili ranijim sukobima između žrtve i osumnjičenog, ali za sada nema zvanične potvrde o tome.

Osumnjičeni napadač snimljen nakon napada:

Osumnjičeni za ubistvo u Čačku Izvor: RINA