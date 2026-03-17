Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici juče je održano pripremno ročište za ubistvo Zorana Gole iz Inđije koji je ubijen prošle godine na Badnje veče ispred svoje porodične kuće dok je sa sinom palio badnjak. Ročište je održano jer je promenjen sudija u ovom postupku.

Pred početak ročišta, ispred suda, okupili su se Zoranovi članovi porodice i prijatelji u znak protesta.

Oni su nezadovoljni, jer sve ovo, kako oni kažu, predugo traje, s obzirom na to da se zločin dogodio još prošle godine na Badnje veče, ispred porodične kuće, kada je Zoran sa svojim sinom palio badnjak.

Podsećamo da su obuhvaćena četiri muškarca, jedan se trenutno nalazi u pritvoru kome se na teret stavlja ovo teško ubistvo. Ostali se terete, između ostalog, za nasilničko ponašanje i oni se brane sa slobode.

Tokom jučerašnjeg dana, ekipa Kurir televizije razgovarala je sa okupljenim članovima porodice koji su u znak protesta došli u Sremsku Mitrovicu.

Gordana Dančević, rođaka ubijenog Zorana kaže za emisiju "Redakcija" da pred zakonom moraju odgovarati i ostali navodni saučesnici:

- Iskreno, mene je ovo presmešno. Ti vraćaš dva puta postupak... Mene ubija to što trojica šetaju, a oni ni za šta nisu okrivljeni osim za "nasilničko ponašanje", samo jedan je zatvoren, jel to u redu? Tokom celog procesa oni šetaju slobodno. Imam strah kad izađem na ulicu da će me neko od njih sresti ili neće.

Budimir Gole, Zoranov otac takođe je u znak protesta stajao ispred suda u Sremskoj Mitrovici:

- Ovde čekam kako bih video čemu vodi ovo suđenje. Mislim da se sve ovo odugovlačo kako bi što bolje prošli i što manje bili osuđeni.

Sledeće ročište zakazano za 23. april.

Kobno veče u Inđiji

Podsetimo, zločin se dogodio na Badnje veče, 6. januara oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji. Tada je, prema navodima iz istrage, Zoran Gole ispred svoje porodične kuće zadobio smrtonosne ubodne rane oštrim predmetom. Istog dana, nešto ranije, u drugom incidentu u Ulici Đorđa Vojinovića, dve osobe starosti 23 i 24 godine zadobile su povrede u fizičkom obračunu sa istom grupom momaka.

Na saslušanju pred tužilaštvom, trojica optuženih – Đ.B., S.D. i A.S. – izneli su svoje verzije događaja, dok se M.Š.K. branio ćutanjem. On je, nakon hapšenja, zadržan u pritvoru koji mu je produžen do 5. avgusta, dok se ostala trojica brane sa slobode još od 7. marta, nakon što im je ukinut pritvor.

Prema navodima iz istrage, četvorica osumnjičenih su te večeri najpre verbalno i fizički napali dvojicu mladića, a potom su, oko 23 časa, ispred kuće u Sremskoj ulici, Zoranu Gole zadali smrtonosne ubodne rane.

Nakon ubistva, trojica napadača su odmah uhapšena, dok se S. D. predao sledećeg dana u prisustvu advokata.

Izvor: Kurir televizija

