Razbojnici su uz pretnju nožem savladali i zaključali dvojicu radnika u metalni kontejner.

Trojica maskiranih razbojnika upala su usred noći na gradilište u Železniku, savladali radnike, zaključali ih u kontejner i potom odneli vredan alat i materijal, nakon čega su pobegli u nepoznatom pravcu.

Krađa se dogodila u noći između subote i nedelje, oko dva sata posle ponoći. Tada su nepoznati muškarci kombijem došli na lokaciju i uz pretnju nožem savladali dvojicu radnika koji su obezbeđivali objekat. Radnike su potom zatvorili u metalni kontejner.

Nakon toga, sa gradilišta su odneli alat i materijal koji su mogli da utovare u vozilo, a zatim se udaljili u nepoznatom pravcu.

Radnici, na svu sreću nisu povređeni, a kada su uspeli da izađu iz kontejnera, o svemu su obavestili policiju.

Policija radi na identifikaciji razbojnika i pregleda snimke sa nadzornih kamera.