Jezivo nasilje nad ženom dogodilo se u Rakovici, kada je devojku iz zasede napao bivši muž koji ima izrečenu zabranu prilsaka. Nakon iživljavanja lekari su nesrećnoj devojci konstatovali teške povrede.

Blažo Marković predsednik pokreta “Novi ljudi nova snaga Srbije” istakao je za emsiiju "Redakcija" da ovakav slučaj u Srbiji nije izolovan:

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- Imali smo nedavno i slučaj u Somboru gde je žena molila za pomoć, a policija nije mogla više ništa da uradi. I u toku te zabrane, žena je nastradala, ubijena je bila od strane supruga, ne znam šta se desilo kasnije s njim. Svi više nasilja se dešava u porodici a žene ne smeju da prijave policiji.

Marković smatra da je zakon slab po pitanju zabrane prilaska, te da kada policija odradi svoj deo posla, sve se prebacuje na socijalne službe i tužioce:

- Ne kritikujem ni toliko socijalne radnike, oni kažu šta bi trebalo. Međutim, zakon je naš slab oko toga. Kada izađu iz zatvora, nastave da maltretirajusvoju ženu i na kraju se obavezno sve završava smrću. Predlagao sam ili smrtu kaznu ili doživotni zatvor za nasilnike. Jedino će to uliti tim ženama sigurnost. Za mene to nije nešto novo u Srbiji.

Kako kaže, najčešći razlog nasilja u braku je alkohol:

- Alkohol je najveći krivac u svemu tome. Najviše se krije da ne bi došlo do smrtnog ishoda. Međutim, ako ženu neko povređuje i tuče je stalno, ona na kraju to trpi, to više nije život za nju. Imamo i mali procenat muškaraca koji trpe nasilje u porodici. A to je još gora situacija, njih je sramota da prijave tako nešto. Tek deca kad porastu prijave policiji.

"Bićeš mi žena dok si živa"

Podsetimo, žena koja je pretrpela jezivo nasilje u subotu u Rakovici u Beogradu, otvorila je dušu i za Kurir otkrila sve detalje o maltretiranju od strane muža.

- Nakon više pokušaja da se razvedem od njega, razgovora za Centrom za socijalni rad i policijom, on se iselio iz doma u kom sada živim sa decom. Preselio se kod neke druge žene, zajedno su od Nove godine, što sam kasnije saznala od nje. Tog dana nekoliko puta me je zvao telefonom. Jednom sam se javila, pričao je: "Šta misliš ko si ti da mi oduzmeš decu i razvedeš se od mene? Nikada se nećemo razvesti, bićeš mi žena dokle god si živa!". Rekla sam mu da ja ne želim da mu oduzimam decu, da on može da ih vidi kad god želi, ali pošto ga se plaše, da mora nežno i polako sa njima. To ga je iznerviralo: "Ko si ti da mi govoriš kako ću ja da se ponašam?! Videćeš kako ćeš se provesti!". Oko 15.30 sati pozvonio nam je na vrata stana, bila sam tu sa dvoje dece. Počeo je da viče, da preti, krenuo je na mene - prepričava dramu D.S dodajući da ju je gurnuo niz stepenice i nasred ulice krenuo da je udara pesnicama u glavu.

