Slušaj vest

Saobraćajni policajac povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na uglu Krađorđeve i Ulice Olge Milutinović u Kraljevu. U trenutku udesa saobraćajac je bio na dužnosti, na motoru.

- Do sudara je došlo kada je na službeni motocikl kojim je upravljao policajac naleteo automobil. Sumnja se da vozač automobila nije ustupuio prvenstvo prolaza na raskrsnici - kaže izvor i dodaje da je povređeni pripadnik Saobraćajne policije kolima Hitne pomoći prevezen u kraljevačku bolnicu.