Povređeni pripadnik Saobraćajne policije zbrinut je u bolnici
Saobraćajka
SAOBRAĆAJAC POVREĐEN U UDESU U KRALJEVU: Bio na dužnosti kada je na njegov motor naleteo automobil!
Slušaj vest
Saobraćajni policajac povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na uglu Krađorđeve i Ulice Olge Milutinović u Kraljevu. U trenutku udesa saobraćajac je bio na dužnosti, na motoru.
- Do sudara je došlo kada je na službeni motocikl kojim je upravljao policajac naleteo automobil. Sumnja se da vozač automobila nije ustupuio prvenstvo prolaza na raskrsnici - kaže izvor i dodaje da je povređeni pripadnik Saobraćajne policije kolima Hitne pomoći prevezen u kraljevačku bolnicu.
- Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće - dodao je sagovornik.
Reaguj
Komentariši