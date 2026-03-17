Saobraćajni policajac povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na uglu Krađorđeve i Ulice Olge Milutinović u Kraljevu. U trenutku udesa saobraćajac je bio na dužnosti, na motoru.

- Do sudara je došlo kada je na službeni motocikl kojim je upravljao policajac naleteo automobil. Sumnja se da vozač automobila nije ustupuio prvenstvo prolaza na raskrsnici - kaže izvor i dodaje da je povređeni pripadnik Saobraćajne policije kolima Hitne pomoći prevezen u kraljevačku bolnicu.

Policija je obavila uviđaj na mestu nesreće - dodao je sagovornik.

Ne propustiteHronikaPOGINUO POLICAJAC KOD PETLJE SEVER: Teška saobraćajna nesreća na izlazu iz Novog Sada, kontrolisao saobraćaj, udario ga kamion
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaOBOREN SAOBRAĆAJAC NA MOTORU: Drugi motorista za poslednja dva dana udaren u Loznici
loznica--oboren-saobracajac1.jpg
HronikaUDARIO POLICAJCA NA MOTORU, PA POBEGAO: Uhapšen mladić iz Požarevca, saobraćajac pretrpeo teške telesne povrede
shutterstock-741919558.jpg
HronikaUHAPŠEN VOZAČ POSLE INCIDENTA U NOVOM MILOŠEVU: Kolima naleteo na saobraćajca pa pobegao
policija-policijski-auto-foto-stefan-jokic.jpg