Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, lišili su slobode trojicu muškaraca osumnjičenih za teško ubistvo pedesetosmogodišnjeg muškarca.

Čačanska policija identifikovala je i uhapsila M. M. (46), V. T. (44) i F. P. (41), svi iz Čačka, zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili teško ubistvo.

1773671062Cacak-ubistvo-fotorina1.jpg
Mesto zločina Foto: RINA

- Osumnjičeni se terete da su pedesetosmogodišnjem muškarcu naneli više povreda u predelu glave i tela koristeći tupi predmet. Od težine zadobijenih povreda, muškarac je preminuo - navodi se u saopštenju čačanske policije.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu na saslušanje.

Podsetimo, Kurir je sinoć objavio da je policija uhapsila jednog od osumnjičenih i kako smo tada pisali on je poznat po nadimku Dule Crta.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 17.54.28 (1).jpeg
Ubijeni Nenad Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, zločin se dogodio juče oko 13 časova u stanu u zgradi u Ulici Dragomira Minića, a sumnja se da je žrtva udarana čekićem. Žrtva je Nenad Kustudić, a od ranije je bio poznat policiji po krivičnim delima u vezi sa prevarama, zelenašenjem i preprodajom automobila. 

Kamere iz zgrade zabeležile su osumnjičene kako posle zločina opušteno napuštaju mesto zločina. 

Čačak ubistvo.jpg
Čačak ubistvo.jpg
1773677717cacak-osumnjiceni-za-ubistvo-foto-printscreen (1).jpg
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg