UHAPŠEN VLASNIK FIRME IZ SURČINA: Uzeo pare za radove, pa nestao, šteta milionska!
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni M.P. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.
- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M.P. kao odgovorno lice privrednog društva “G. B. O11“ iz Surčina iskorišćavanjem položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu 8.663.114,62 dinara tako što je po zaključenim ugovorima sa oštećenim licima primio novac za izvođenje građevinskih radova, koji nije uplatio na poslovne račune svog privrednog društva niti ga je iskoristio u poslovanju, a ugovorene građevinske radove nikada nije izvršio, te je novac zadržao za sebe - piše u saopštenju VJT Novi Sad.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.