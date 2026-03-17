Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, lišen slobode osumnjičeni M.P. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M.P. kao odgovorno lice privrednog društva “G. B. O11“ iz Surčina iskorišćavanjem položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu 8.663.114,62 dinara tako što je po zaključenim ugovorima sa oštećenim licima primio novac za izvođenje građevinskih radova, koji nije uplatio na poslovne račune svog privrednog društva niti ga je iskoristio u poslovanju, a ugovorene građevinske radove nikada nije izvršio, te je novac zadržao za sebe - piše u saopštenju VJT Novi Sad.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DIREKTOR ŠKOLE U NOVOM SADU I JOŠ ČETIRI OSOBE: Velika akcija tužilaštva i policije - Osumnjičeni da su isplatili milione za FIKTIVNE RADOVE
HronikaOPTUŽEN ZBOG MULJAŽE SA POREZOM, OŠTETIO DRŽAVU ZA VIŠE OD ČETIRI I PO MILIONA! Otkriveno kako je direktor iz Pančeva počinio višemilionsku prevaru
HronikaBIZNISMEN SE MESECIMA BAVIO TAJNOM PRODAJOM I MILIONE STRPAO U DŽEP! Pogledajte kako je zbog korupcije uhapšen vlasnik firme (video)
HronikaU DŽEPU 5 MILIONA DINARA OD KRIMI-POSLOVA I LAŽNA HRVATSKA DOKUMENTA! Pokušao da napusti Srbiju, pa zaustavljen na granici, odmah priveden!
