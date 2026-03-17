- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M.P. kao odgovorno lice privrednog društva “G. B. O11“ iz Surčina iskorišćavanjem položaja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu 8.663.114,62 dinara tako što je po zaključenim ugovorima sa oštećenim licima primio novac za izvođenje građevinskih radova, koji nije uplatio na poslovne račune svog privrednog društva niti ga je iskoristio u poslovanju, a ugovorene građevinske radove nikada nije izvršio, te je novac zadržao za sebe - piše u saopštenju VJT Novi Sad.