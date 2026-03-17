Slušaj vest

Vasilije M. (21), mladić koji je teško povređen u jučerašnjem požaru u Mladenovcu, preminuo je jutros u bolnici u Beogradu uprkos nadljudskim naporima lekara da mu spasu život.

Podsećamo, vatrena stihija zahvatila je porodičnu kuću u Mladenovcu juče oko 5 časova ujutru. Vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren i uspele da lokalizuju požar, ali je mladić tom prilikom zadobio kritične povrede.

On je hitno transportovan u Beograd, gde su se lekari od trenutka prijema borili za njegov život. Nažalost, usled težine povreda, Vasilije je podlegao ranama jutros, nešto više od 24 sata nakon incidenta.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo detaljnu istragu.