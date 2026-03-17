U Beogradskoj ulici u Zemunu, tokom protekle noći, bačena je eksplozivna naprava na poznatu pivnicu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznato lice je pod okriljem noći prišlo objektu i bacilo napravu, najverovatnije ručnu bombu, a potom pobeglo u nepoznatom pravcu.

Na licu mesta su jezivi prizori - od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu. Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga.

- Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda - kaže jedan od stanara Beogradske ulice.

Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren. Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.

Povređenih nema i to je u ovom trenutku najvažnija informacija.

Istraga je u toku, proveravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala.

Motiv napada za sada nije poznat. Da li je reč o opomeni, neraščišćenim računima ili nečem trećem, utvrdiće istraga kojom rukovodi nadležno tužilaštvo.