Nenad Lazić Laki (29) ubijen je 15. marta 2012. godine u Padinskoj Skeli, a iako je za njegovo ubistvo bio optužen M. J., sud ga je pravosnažno oslobodio, a njegov navodni pomagač je osuđen, što ovaj slučaj svrstava među najneobičnije u domaćoj sudskoj praksi.

Telo ubijenog Lazića pronašli su meštani u blizini nehigijenskog naselja Čikago. Od ranije poznat policiji, Lazić je bio dovođen u vezu sa Daliborom Ristićem, koji se u to vreme nalazio u bekstvu zbog sumnji na trgovinu narkoticima. Tri godine pre ubistva, Lazić je bio uhapšen kao deo kriminalne grupe koju je predvodio Dragan Živković. Ta grupa bila je osumnjičena za reketiranje, pljačke i trgovinu drogom, dok su pojedini njeni članovi povezivani i sa likvidacijama u Beogradu.

U međuvremenu, odnosi između ove grupe i ekipe Dalibora Ristića prerasli su u otvoreni sukob, pa su postali suparnički klanovi. Kao jedan od mogućih motiva ubistva pominjala se Lazićeva povezanost sa Ristićem.

Telo na livadi

M. J. uhapšen je krajem marta iste godine pod sumnjom da je iz neposredne blizine ubio Lazića, a zatim pokušao da prikrije telo ostavljajući ga na livadi i prekrivajući ga starim stvarima.

Nakon zločina, Jovičić se uglavnom kretao između svoje kuće i domova prijatelja. Ubrzo su operativci Trećeg odeljenja identifikovali moguće osumnjičene i počeli da privode osobe iz njihovog okruženja na informativne razgovore.

Suočen sa mogućnošću hapšenja, M. J. se odlučio na neobičan potez — sam se javio na izdržavanje ranije izrečene kazne zatvora od osam meseci, verujući da će tako izbeći privođenje za ubistvo. Ipak, zatvorska uprava odmah je obavestila policiju, koja ga je preuzela.

Iako se tokom ispitivanja branio ćutanjem, policija je uspela da locira oružje za koje se sumnjalo da je korišćeno u zločinu.

Presuda puna kontradikcija

U prvostepenom postupku Jovičić je osuđen na 17 godina zatvora. Međutim, nakon žalbenog postupka, oslobođen je zbog nedostatka dokaza.

Istovremeno, Apelacioni sud je pravosnažno osudio M. S. zbog pomaganja M. J. u skrivanju oružja. Ova naizgled kontradiktorna odluka rezultat je procesnih ograničenja — kako se osuđeni i njegov branilac nisu žalili na presudu, sud nije imao mogućnost da je menja u tom delu, već je razmatrao isključivo žalbu tužilaštva na visinu kazne, koju je odbio.

Tako je M. S. osuđen na godinu i po dana zatvora zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i nedozvoljenog nošenja oružja, iako je osoba kojoj je navodno pomagao oslobođena optužbi.

- Nisam siguran da li smo u skorije vreme imali takav slučaj, a sigurno nije bio slučaj kao u ovoj konkretnoj situaciji da se postupak od početka vodi i zasniva na istim dokazima - rekao je advokat nakon ukidanja presude 2018. godine.

Tokom višegodišnjeg procesa nisu se pojavili novi dokazi, već se sud oslanjao na iste činjenice od početka do kraja postupka, što je na kraju rezultiralo oslobađajućom presudom.

DNK tragovi i otvorena pitanja

Dodatnu složenost slučaju daje činjenica da su lične stvari ubijenog i oružje pronađeni kod različitih osoba.

- Istraga se usmerila na okrivljenog M. J., iako ništa kod njega nije pronađeno, ali čiji tragovi su pronađeni na oružju, međutim, tragovi lica kod koga je pronađeno oružje, nisu nađeni na istom oružju koje je od tog lica i oduzeto. Nakon toga istraga je usmerena na M. J., a ne u odnosu na ta lica. Međutim, ostali prikupljeni dokazi jasno su pokazali da M.J., iako je ostavio tragove na oružju, nije izvršio navedeno krivično delo. Kako je to veštak objasnio "njegovi DNK tragovi su jednostavno preživeli". Za okrivljene je ovaj krivični postupak završen i odluka se više ne može izmeniti na njihovu štetu, dok bojim se kako praksa pokazuje ovaj slučaj je završen i za policiju i ne verujem da ce se više na ovom slučaju raditi - rekao je advokat.

U obrazloženju presude Apelacionog suda istaknuto je da izvedeni dokazi - uključujući zapisnike, veštačenja i iskaze svedoka - ne potvrđuju sa nesumnjivom sigurnošću da je M.J. počinio ubistvo, niti da je u kritičnom trenutku posedovao oružje.