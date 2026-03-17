Navršilo se godinu dana od brutalnog i nerešenog ubistva Vladana Cenića (52) iz sela Tešica kod Aleksinca koji je pretučen 12. marta prošle godine, a četiri dana posle je preminuo u Univerzitetsko kliničkom centru u Nišu od zadobijenih povreda.

Motiv ubistva i dalje je obavijen velom tajne. Njegova majka, Slavica dan posle godišnjeg parastosa, tužnim i uplakanim glasom, sumnja da će ubica ikad biti otkriven.

Vladan Cenić preminuo je 16. marta od posledica prebijanja ispred svoje porodične kuće u selu Tešica kod Aleksinca. Cenića je četiri dana ranije, još uvek, nepoznati napadač sačekao ispred kuće oko 01.30 sati i dok je zaključavao kola palicom ga izudarao po glavi i telu.

Majka ubijenog Vladana Foto: Kurir.rs/M.S.

- Davali smo godišnji pomen na groblju. I ne priča mi se o svemu tome. Eto, kažem da živimo u nekom milionskom gradu, kao na primer što je Njujork, možda bi se našao ubica, ali ovako, teško. To se nešto radi tajno, nešto se prikriva, ne znam, i tužna sam i ogorčena, ne znam... - priča neutešna majka koja samo želi pravdu za svog ubijenog sina.

- Moj Vladan se ni sa kim nije svađao, nikoga loše nije pogledao da bi ga neko toliko izudarao, do smrti. A tek doktori kako su ga lečili, bez snimanja, bez ljudskog pregleda, strašno. Šta da kažem, izgubila sam nadu da će ikada pronaći ubicu. Kao što je većina rekla tada, ako se ne nađe par dana posle ubistva, neće nikada. Išla sam ja u policiju, pokazuju mi nekakve dokaze, al' slaba vajda od toga - priča ova tužna majka za Kurir.

Vladan inače nije bio iz kriminogene sredine. Nije se kockao, niti je imao druge poroke, da bi u tom pravcu išla istraga. Meštani su rekli ranije i da motiv ubistva ne bi trebalo tražiti u Vladanom ljubavnom životu.

Vladan Cenić prebijen ispred kuće u selu Tešica

- On je imao dugogodišnju vezu koju je raskinuo. Posle toga je imao neke flertove, ali te žene su bile slobodne, nijedna od njih nije bila udata, pa da to možda bude motiv zločina - napominju meštani.

Nakon dvodnevnog boravka u Opštoj bolnici u Aleksincu, teško pretučeni Cenić prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu gde je preminuo 16. marta.

Napadač je, kako se saznaje, bio maskiran i navodno je nosio fantomku, a kamere za video-nadzor na okolnim kućama snimile su da se napadač krio u žbunju, da je nosio crni kaput i da je otežano hodao, kao da je imao problem sa nogom ili je bio pod dejstvom alkohola.