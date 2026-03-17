SASLUŠANI POLICAJCI UHAPŠENI ZBOG ZLOUPOTREBA I TRGOVINE UTICAJEM: Četvoro sve priznalo u tužilaštvu, jedan tvrdi da nije kriv
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su policijski službenici Stanice Granične policije Beograd Vladimir P. i Siniša G. zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a Vladimir P. i krivično delo trgovina uticajem.
- Zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem saslušani su i Ninoslav B., Snežana Đ. i Jovana M. Osumnjičeni su tokom saslušanja izneli svoje odbrane, priznajući izvršenje krivičnih dela za koja se terete, izuzev Siniše G., koji je negirao izvršenje - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Siniši G. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, dok je za ostale osumnjičene predložena mera zabrane napuštanja boravišta.
Kako se dodaje u saopštenju, postoje osnovi sumnje da su Vladimir P. i Siniša G. od novembra 2025. godine do sredine marta 2026. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja, odnosno nevršenjem svoje službene dužnosti, bez prethodno izvršenih provera o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju omogućavali siguran ulazak u Republiku Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu, a poseduju kiparske boravišne dozvole.
U pitanju su, kako se dodaje, državljani Pakistana, Indije, Iraka i Bangladeša.
- Postoje osnovi sumnje i da je policijski službenik Vladimir P. u istom periodu primao novac od Ninoslava B. koji je on preuzimao od Jovane M. i Snežane Đ. Vladimir P. je, kako se sumnja, korišćenjem svog stvarnog i pretpostavljenog uticaja posredovao da se izvrši službena radnja od strane policijskih službenika na prvoj liniji granične kontrole, kao i da se ne izvrši službena radnja od strane policijskog službenika na drugoj liniji granične provere - saopšteno je iz tužilaštva.