Srpski narko-bos Srđan Jezdimir, koji je u Ekvadoru osuđen na 10 godina zatvora zbog pranja novca od šverca tona kokaina u Evropu, zatražio je od suda da ga hitno izruči Austriji! Izručenje Srbina, podsetimo, Austrija je tražila zbog sumnje da je učestvovao u pokušaja ubistva Dejana Kašćelana, zvanog Komarac, u martu 2020. u Beču.

Jezdimir se, inače, na prvom saslušanju pred donošenje odluke o izručenju Austriji protivio da bude ekstradiran. Međutim, sudeći po onome što je juče zatražio od suda, predomislio se i zahtevao da hitno bude prebačen u zatvor u Beču.

Apelacioni sud, odbio je njegov zahtev i ostao pri odluci da bude izručen, ali tek kada u Ekvadoru odsluži zatvorsku kaznu.

- Promenio je mišljenje posle razgovora sa advokatom, koji mu je objasnio posupak ekstradicije - preneli su mediji iz Ekvadora, navodeći da je advokat Dijego Čimbo izjavio da je Jezdimir šest meseci držan u zatovru El Enkuentro u Santa Eleni, u kom im je bio ograničen kontakt i nisu mogli da razgovaraju o tome.

Jezdimir u zatvoru Foto: Printskrin

- Šest meseci je bio izolovan i nismo imali priliku da razgovaramo. Tek tokom razgovora koji smo imali u petak, promenio je mišljenje o tome da ne bude ekstradiran i zatražio je da direktno bude prebačen u Beč - izjavio je advokat.

Pred sudom je Jezdimira, kog u toj državi zovu srpski Eskobar uporedio sa vođom ekvadorske bande „Los Ćoneros” Hoze Adolfom Masias Viljamarom, poznat kao „Fito”, a koji je ekstradiran u Sjedinjene Američke Države. Fito je inače važio za najopasnijeg kriminalca u Ekvadoru, ali i na svetu.

Kako je Kurir pisao, osim Austrije, poternice za Srđanom Jezdimirom raspisale su i Hrvatska, ali i Srbija koja mu u odsustvu sudi kao vođi takozvanog "balkanskog kartela".

Austrija, kojoj je odobren zahtev za izručenje, podsetimo, sumnjiči ga da je od 7. do 11. marta 2020. sa kolumbijskim državnima kao i ubijenim pripadnikom škaljarskog klana Ristom Mijanovićem učestovovao u priprema ubistva navodnog kavčanina Dejana Kašćelana, zvanog Komarac. Kako se preneli mediji, sumnja se da je to ubistvo koje je planirano u prestonici Austrije, bio nastavak sukoba kotorskih klanova.

Prema pisanju medija, ove sumnje austrijskih istražitelja zasnivaju se na dokazima, odnosno slikovnim, glasovnim i porukama na Skaj aplikaciji. U dokumentima koja su dostavljena tužilaštvu, kako prenose ekvadorski mediji, navodi se da je tokom planiranja krivičnog dela u Austriji, srpski Eskobar koristio ime Milenko Šeatović.

- U pripremi ubistva učestvovao je sa Stefanom Kovačom, a plan da se ubije Kašćelan, koji je koristio ime Predrag Barnić je napravio Risto Mijanović, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana koji je na Skaj aplikaciji koristio nadimak Džon Goti - navode detalje iz dokumentacije koju je dostavila Austrija ekvadorski mediji.

U jednoj od presretnutih poruka navodno piše:

- Lagan nam je sad, opustio se skroz - piše jedan od njih, na šta dobija odgovor:

- Super brate moj, opustićemo ga zanavek, sve mu je..m.

Risto Mijanović Foto: ATK

Istragom bečkog tužilaštva, utvrđeno je da je Jezdimir koordinirao u planiranju ubistva iz inostranstva. Kako se navodi, izvršilac krivičnog dela je identifikovan kao Džon Aleksandar Zapata, a Jezdimir mu je navodno preko Skaja izdavao naloge "da bude spreman za napad", obaveštavao ga o lokaciji mete, odeći koju nosi i navodno je imao ključnu ulogu jer je na "tečnom španskom angažovanom izvršiocu prenosio detaljan plan".

Mijanović, poznat kao Rile Kapetan, koji se pominje kao naručilac likvidacije, podsetimo, vodi se kao nestao i sumnja se da su ga pripadnici kavačkog klana oteli, mučili i zakopali u dvorištu jedne vile u Turskoj. Fotografije njegovog mučenja, prema navodima turskih istražitelja, pronađene su u telefonu rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Radoja Živkovića posle njegovog hapšenja zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana u Istanbulu 2022. Prema sumnjama turskih istražitelja, Mijanović koji je u Turskoj koristio ime Ali Matić, ubijen je između 11. septembra i 10. novembra 2020.

Za planiranje ubistva Kašćelana, podsetimo, u Crnoj Gori se sudilo Stefanu Kovaču. On je 2022. bio osuđen na tri godine zatvora zbog sumnje da je bio pripadnik grupe koja je planirala da Kašćelana ubije u Beču, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Crnoj Gori i pustio ga iz pritvora. U januaru 2024. on je uhapšen u Sarajevu, takođe po potenici Austrije za ovo krivično delo i nekoliko meseci kasnije je izručen toj državi.