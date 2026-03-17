Slušaj vest

Nadzorne kamere sa zgrade u Čačku u kojoj je brutalno ubijen Nenad Kustudić (58), zabeleženi su trenuci neposredno nakon zločina, a kako tvrde izvori bliski istrazi, ponašanje osumnjičenih ostavilo je sve bez reči.

Osumnjičeni za ubistvo u Čačku

- Na snimku se jasno vidi da trojica muškaraca nakon zločina izlaze iz zgrade potpuno nonšalantno, bez ikakve panike. Deluju smireno, kao da se ništa nije dogodilo. Jedan od njih ima kapuljaču na glavi, a sva trojica drže cigaretu u ustima - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, kamere su zabeležile trojicu muškaraca u momentu kada izlaze i razgovaraju.

- Na jednom od snimaka vide se trojica muškaraca kako izlaze iz zgrade. Kreću se laganim korakom, dvojica međusobno razgovaraju i ne odaju utisak da se neposredno pre toga dogodio težak zločin - kaže izvor.

Foto: RINA

Posebno je, dodaje, istražiteljima zapao za oko jedan detalj.

- U jednom trenutku se vidi kako jedan od njih nešto nosi i premešta u ruci, a zatim ubacuje u džep, nakon čega nastavljaju da hodaju kao da se ništa nije dogodilo - tvrdi sagovornik.

Kako se nezvanično saznaje, policija je analizirala video zapise sa sigurnosnih kamera, uključujući i one na kojima se vidi kako osumnjičeni napuštaju zgradu i udaljavaju se u nepoznatom pravcu, kao i onaj gde se vidi muškarac koji razgovara na telefonom.

Nenad Kustudić Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, zbog sumnje da su počinili teško ubistvo u saizvršilaštvu, uhapšena su trojica osumnjičenih M. M. (46), V. T. (44) i F. P. (41), njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Istraga je i dalje u toku, a policija detaljno analizira svaki sekund snimaka, a takođe i ispituju šta bi bio motiv ovako surovog ubistva.

Sudeći po žrtvinim profilima na društvenim mrežama, ubijeni je bio član bajkerske grupe "Hells Angels", odn. u prevodu "Anđeli pakla".