Pevač Daniel Kajmakoski otet je pre više od mesec dana, 8. februara ove godine, a od otmičara i dalje nema ni traga ni glasa. Advokat koji zastupa muzičara, Branislav Stanišić, otkrio je za Kurir da su došli do određenih saznanja koja ukazuju na to da je otmica pevača možda naručena i da iza svega, prema određenim pretpostavkama, stoji osoba koju Daniel Kajmakoski poznaje!

Stanišić ne krije koliko su on i njegov klijent nezadovoljni time što počinioci i dalje nisu identifikovani niti locirani.

- Još uvek niko nije lišen slobode. Mi čekamo da do toga dođe na osnovu svih raspoloživih podataka. Pretpostavljam da će u nekom doglednom vremenu do toga i doći. Nakon toga će se prokrenuti postupak, kada ćemo mi našim delovanjem doprineti utvrđivanju svih činjenica kako bi se pravda zadovoljila, a oni u skladu sa zakonom kaznili - govori Stanišić i dodaje da postoje svedoci koji će govoriti pred sudom, ali objašnjava da se to može desiti tek nakon hapšenja osumnjičenih:

- Faza postupka koja podrazumeva svedoke je daleko od nas u ovom trenutku, jer bi pre toga morao da se pokrene postupak protiv lica koja su prethodno uhapšena, a pre svega toga, mora biti utvrđen njihov identitet. Verovatno će biti svedoka, jer i Daniel i ja, kao njegov punomoćnik, imamo neke pretpostavke. Imamo sumnje koje delimo sa nadležnim organima, to im je potrebno da bi mogli da usmere svoj posao na to. Postoje saznanja koja imamo samo mi i policija, ja ih zbog eventualnog ometanja istrage ne bih sada iznosio, ali mogu reći da se baš nadam da će u dogledno vreme moći da se utvrdi ko su počinioci, kao i eventualni pomagači - kaže Stanišić i nastavlja:

- Verujem da ih ima, jer su u pitanju strani državljani, po fizionomiji i jeziku govora. Oni ukazuju da su u pitanju lica sa prostora Turske ili neke slične zemlje, ili su došli iz Severne Makedonije, jer tamo ima mnogo pripadnika te etničke strukture, Severna Makedonija je multinacionalna država. Mada, ima ih i u Beču, gde je Daniel živeo sa porodicom 20 godina. Njih ima svuda, sada je pitanje na čiji račun su to uradili, ko ih je nagovorio, podstakao, da li su to uradili samoinicijativno, ko iza toga stoji, to će sud utvrditi. Mi imamo sumnje koje su vezane za neke ljude koje Daniel poznaje i sa kojima je u prošlosti imao neki vid kontakta, ali to smo sve podelili sa policijom, koja treba da utvrdi istinu.

Daniel morao da plati štetu

Nakon što je automobil vraćen vlasniku, advokat tvrdi da će celokupnu materijalnu štetu morati da plati Daniel Kajmakoski, koji je u ovom slučaju žrtva.

- Automobil je dve-tri nedelje bio u policiji, tamo je urađeno sve što je trebalo, skinuti su svi tragovi, uzorci, DNK koji možda pripada počiniocima. Nakon toga je vozilo vraćeno Danielu, u njegovim rukama je već sedam, osam dana, a trenutno se nalazi u servisu gde se otklanja šteta koja je izuzetna. Slomljen je branik, točak, hladnjak, ceo jedan ćošak. Šteta je sigurno oko 5.000 evra. U fazi je saniranja, a troškove će našalost snositi Daniel za sada. Automobil nije bio kasko osiguran. Pod određenim okolnostima, kada vozač nije kriv, oni pokrivaju troškove materijalne štete, ali u ovoj situaciji bi trebalo da štetu snosi onaj ko ju je izazvao, a oni prvo moraju biti uhapšeni. Daniel je odlučio da prikupi sve izveštaje procenitelja o šteti, kako bi imao dokaze za buduće vreme. Za sada će to morati da sanira on, njegovo osiguranje ne pokriva taj deo. On vozi džipa koji košta približno 30.000 evra, delovi su jako skupi - objasnio nam je advokat oštećenog pevača.

Preživeo traumu

Na pitanje kako se Daniel Kajmakoski i njegova porodica osećaju sada, kada se sve sleglo i da li je ova trauma ostavila psihičke posledice na njih, Stanišić odgovara:

- Daniel jeste psihički oštećen u smislu traume koja je ostala nakon otmice, ali baš smo pre dva dana bili u jednom restoranu na ručku i mogu reći da je u poprilično dobrom stanju s obzirom na to kroz šta je sve prošao. Uvek kada se vidimo tema razgovora je da li će i kada biti uhapšeni otmičari. Jako mu je stalo da se otkrije istina i zadovolji pravda, upravo zbog te sumnje koje mi imamo na moguće podstrekače iz njegovog života od pre - tvrdi advokat.

Kako je otkrio, iako se oseća dobro, strah u njemu i dalje postoji.