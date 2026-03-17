Slušaj vest

Carinski službenici su uz asistenciju Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina i u saradnji sa policijom 13. marta 2026. godine na graničnom prelazu Preševo i prilikom dubinske kontrole sprečili krijumčarenje.

Na ulaznoj strani graničnog prelaza Preševo je tokom detaljne kontrole kombija u paketima laminata i u dva taburea pronađeno 1.450 paklica različitih cigareta i duvanskih patrona, čija je vrednost procenjena na više od 500.000 dinara.

Zaplenjeno 2.000 paklica cigareta na Preševu Foto: Carina Srbije

Dubinskom kontrolom u okolini Bujanovca otkriven je kombi u čijem je prostoru za klima uređaj, ispod šasije, kao i u metalnim stubićima za ogradu, kojima je vozilo bilo natovareno, pronađeno 1.094 paklice skrivenih cigareta.

Krijumčarene cigarete su sudskom odlukom trajno oduzete.

Kurir.rs

