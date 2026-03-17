Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu , po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. P. (53) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u prometopojnih droga.

- Policija je juče u Nišu, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla tri paketića sa oko 95 grama praha za koji se sumnja da je kokain, 16 paketića sa oko 58 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i vagicu za precizno merenje - piše u saopštenju PU Niš.