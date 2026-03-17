POHAPŠENI POLICAJCI IZ KRALJEVA ZBOG MITA: U istoj akciji uhapšeno i 10 vozača!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Sektorom unutrašnje kontrole i po nalogu tužilaštva, uhapsili su trojicu saobraćajnih policajaca iz Policijske uprave u Kraljevu zbog sumnje da su tokom 2025. godine primali mito od učesnika u saobraćaju.
Kako se navodi, osumnjičeni policajci su u periodu od maja do septembra, na području Raške, zloupotrebljavali službeni položaj tako što su od vozača zahtevali i primali novac kako ne bi obavili zakonom predviđene kontrole. Na taj način su, prema sumnjama istražnih organa, omogućavali učesnicima u saobraćaju da izbegnu sankcije.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za primanje mita.
U istoj akciji, policija je u saradnji sa kolegama iz Kraljeva i Novog Pazara uhapsila još deset osoba, koje se sumnjiče da su davale mito saobraćajnim policajcima. Protiv njih će, takođe, biti podnete krivične prijave za krivično delo davanje mita.
Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, a iz MUP-a poručuju da će borba protiv korupcije u sopstvenim redovima ostati jedan od prioriteta.