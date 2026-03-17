Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Sektorom unutrašnje kontrole i po nalogu tužilaštva, uhapsili su trojicu saobraćajnih policajaca iz Policijske uprave u Kraljevu zbog sumnje da su tokom 2025. godine primali mito od učesnika u saobraćaju.

Kako se navodi, osumnjičeni policajci su u periodu od maja do septembra, na području Raške, zloupotrebljavali službeni položaj tako što su od vozača zahtevali i primali novac kako ne bi obavili zakonom predviđene kontrole. Na taj način su, prema sumnjama istražnih organa, omogućavali učesnicima u saobraćaju da izbegnu sankcije.

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za primanje mita.

U istoj akciji, policija je u saradnji sa kolegama iz Kraljeva i Novog Pazara uhapsila još deset osoba, koje se sumnjiče da su davale mito saobraćajnim policajcima. Protiv njih će, takođe, biti podnete krivične prijave za krivično delo davanje mita.