U Kruševcu je uhapšen muškarac zbog sumnje na teške krađe u JP "Srbijаšume"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (34) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teške krađe.
On se sumnjiči da je, od novembra prošle do februara ove godine, iz centralnog magacina JP „Srbijаšume“ u Kruševcu krao naftu, akumulatore, gume i druge delove sa kamiona, čime je ovom preduzeću naneo materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 150.000 dinara.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
