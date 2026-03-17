Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (34) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teške krađe.

On se sumnjiči da je, od novembra prošle do februara ove godine, iz centralnog magacina JP „Srbijаšume“ u Kruševcu krao naftu, akumulatore, gume i druge delove sa kamiona, čime je ovom preduzeću naneo materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 150.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Ne propustiteHronikaMASKIRANI UPALI NA GRADILIŠTE, PA ČUVARE ZAKLJUČALI U KONTEJNER! I odneli sve što su mogli: Filmska pljačka u Železniku
HronikaPROVALILI U KUĆU I UKRALI 470.000 DINARA! Dva mladića uhapšena zbog teške krađe, jedan ima samo 19 godina: Ovo su detalji
HronikaPRVO GA BRUTALNO PREBILA, PA POKRALA Uhapšena Kineskinja koja je u Surčinu počinila filmsku krađu! Oštetila sunarodnika za hiljade evra, ukrala i skupocen auto
HronikaPOLICAJAC VAN DUŽNOSTI ZATEKAO KRADLJIVICU I VRAČARU NA DELU: Novosađanka koja je upadala u stanove i iz dlana proricala sudbinu uhapšena!
