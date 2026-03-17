Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (34) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teške krađe .

On se sumnjiči da je, od novembra prošle do februara ove godine, iz centralnog magacina JP „Srbijаšume“ u Kruševcu krao naftu, akumulatore, gume i druge delove sa kamiona, čime je ovom preduzeću naneo materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 150.000 dinara.