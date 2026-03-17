"RADIMO NA POBOLJŠANJU TRETMANA LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA" Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija govorio na skupu (foto)
Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je danas da će Uprava u narednom periodu intenzivno raditi na primeni preporuka eksperata Saveta Evrope (SE) u pogledu poboljšanja tretmana lica sa mentalnim smetnjama kojima je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
- Psihijatrijsko lečenje mora biti zasnovano na individualizovanom pristupu koji podrazumeva izradu posebnog plana lečenja za svakog pacijenta koje treba da uključi širok spektar rehabilitacionih i terapijskih aktivnosti - rekao je Carević na skupu posvećenom projektu unapređenja tretmana osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja, koji sufinasiraju SE i Evropska unija sa 1,6 miliona evra.
On je rekao da je u pitanju posebno ranjiva kategorija lica i da je Uprava od eksperata SE dobila temeljnu analizu, kao i da sada, kako je naglasio, predstoji intenzivan rad na primeni preporuka.
- Na nama je da uložimo dodatne napore da preporuke iz te analize usvojimo u tesnoj saradnji sa stručnim timom zaposlenih u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu u kojoj su smešteni pacijenti sa mentalnim smetnjama - dodao je direktor Uprave.
Carević je izrazio nadu da će Uprava nastaviti dobru saradnju koja postoji već godinama sa drugim psihijatrijskim bolnicama koje imaju forenzička odeljenja i dele slične izazove sa kojima se i Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu
suočava.
- Od svih zaposlenih se očekuje brižljiv rad u radu sa pacijentima, kao i da slede primere najbolje evropske prakse koja im je predstavljena na ovom projektu - naglasio je direktor Uprave.
On je naveo da su projektom, koji će trajati tri godine, obuhvaćene i druge dve važne oblasti, poput unapređenja u primeni alternativnih sankcija i razvoja sistema postpenalnog prihvata bivših osuđenika.
- Nadamo se da ćemo kao rezultat projekta dobiti i nove programe tretmana za lica osuđena na kaznu kućnog zatvora, kao i nove programe za pomoć bivšim osuđenicima, posebno onim najugroženijim, da bi se uspešno reintegrisali u društvo“, rekao je Carević.
Carević je zahvalio partnerima u SE i EU na podršci koju godinama unazad pružaju Upravi u cilju dobijanja što efikasnijeg sistema, a što je, kako je istakao, vidljivo kroz više izrađenih specijalizovanih programa za tretman osuđenih lica koji se danas primenjuju u svim kazneno-popravnim ustanovama, kao i kroz obuku zaposlenih za primenu tih programa.