Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je danas da će Uprava u narednom periodu intenzivno raditi na primeni preporuka eksperata Saveta Evrope (SE) u pogledu poboljšanja tretmana lica sa mentalnim smetnjama kojima je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

- Psihijatrijsko lečenje mora biti zasnovano na individualizovanom pristupu koji podrazumeva izradu posebnog plana lečenja za svakog pacijenta koje treba da uključi širok spektar rehabilitacionih i terapijskih aktivnosti - rekao je Carević na skupu posvećenom projektu unapređenja tretmana osuđenih lica sa problemima mentalnog zdravlja, koji sufinasiraju SE i Evropska unija sa 1,6 miliona evra.

On je rekao da je u pitanju posebno ranjiva kategorija lica i da je Uprava od eksperata SE dobila temeljnu analizu, kao i da sada, kako je naglasio, predstoji intenzivan rad na primeni preporuka.

- Na nama je da uložimo dodatne napore da preporuke iz te analize usvojimo u tesnoj saradnji sa stručnim timom zaposlenih u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu u kojoj su smešteni pacijenti sa mentalnim smetnjama - dodao je direktor Uprave.

Foto: Ministarstvo Pravde

Carević je izrazio nadu da će Uprava nastaviti dobru saradnju koja postoji već godinama sa drugim psihijatrijskim bolnicama koje imaju forenzička odeljenja i dele slične izazove sa kojima se i Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu

suočava.

- Od svih zaposlenih se očekuje brižljiv rad u radu sa pacijentima, kao i da slede primere najbolje evropske prakse koja im je predstavljena na ovom projektu - naglasio je direktor Uprave.

On je naveo da su projektom, koji će trajati tri godine, obuhvaćene i druge dve važne oblasti, poput unapređenja u primeni alternativnih sankcija i razvoja sistema postpenalnog prihvata bivših osuđenika.

- Nadamo se da ćemo kao rezultat projekta dobiti i nove programe tretmana za lica osuđena na kaznu kućnog zatvora, kao i nove programe za pomoć bivšim osuđenicima, posebno onim najugroženijim, da bi se uspešno reintegrisali u društvo“, rekao je Carević.