Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. R. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: Mup

Policija je na parkingu u Novom Beogradu, u automobilu „reno klio“ u kojem se nalazio osumnjičeni, pronašla kesu sa oko 500 grama marihuane.

N. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

