Policija na parkingu na Novom Beogradu pronašla drogu u „reno kliju“, osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati
MUP
POLA KILOGRAMA MARIHUANE SKRIVAO U "RENOU"! Policija uhapsila Beograđanina (25) na parkingu (foto)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. R. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Foto: Mup
Policija je na parkingu u Novom Beogradu, u automobilu „reno klio“ u kojem se nalazio osumnjičeni, pronašla kesu sa oko 500 grama marihuane.
N. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši