U Novom Sadu je danas u prepodnevnim satima, oko 11.40 časova, došlo do saobraćajne nesreće.

Prema prvim saznanjima, automobil je udario jednog biciklistu.

- Lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu. Muškarac je zbrinut na licu mesta i nakon inicijalnog zbrinjavanja je prevezen u Urgentni centar na hirurgiju - rekao je dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu.

Za sada nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, kao ni u kakvom su stanju lica koja su učestvovala u udesu.