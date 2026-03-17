Kako nezvanično saznajemo, mladić sa nadimkom Dule Crta, koji je u ponedeljak uveče priveden u Čačku u vezi sa ubistvom Nenada Kustodića (58), pušten je pošto je dao izjavu i utvrđeno je da nema veze sa zločinom!

Kako Kurir nezvanično saznaje, ovaj Čačanin je juče oko 13 sati pronašao mrtvog Kustodića i o tome obavestio policiju.

Ubijeni Nenad Kustudić Foto: Društvene Mreže

- Naime, porodica ubijenog muškarca je u nedelju, 15. marta, prijavila njegov nestanak pošto nisu mogli da stupe u kontakt sa njim. Sutradan, u ponedeljak 16. marta, oko 13 časova, njegov prijatelj Dule Crta je pronašao njegovo telo u sranu u kome Kustodić, inače, nije živeo - objašnjava naš izvor kako se klupko zločina odmotalo.

Kako je žrtva na galvi i telu imala brojne povrede koje su kasno ukazivale na to da je on ubijen, policija je privela čoveka koji je zločin prijavio.

- On je mirno pošao sa policajcima, dao je izjavu i tvrdio da Nenada nije ubio, već da je samo pronašao telo. Ubrzo je utvrđeno da on govori istinu i otpočela je potraga za pravim ubicom - kaže izvor i dodaje da su inspektori uzeli snimke sa kamera za video-nadzor iz zgrade.

Mesto zločina Foto: RINA

- Kamere su snimile tri sumnjive osobe, najpre kako ulaze, a potom i kako odlaze iz zgrade. Ispostavilo se da su to osumnjičeni i oni su brzo identifikovani na osnovu brojnih tragova koje su ostavili na mestu zločina, a potom su i uhapsili - kaže izvor Kurira.

Kamere snimile osumnjičene Foto: RINA