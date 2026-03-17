Vlasnik firme "Gold Buildings 011" u Surčinu uhapšen je zbog sumnje da je iskoristio svoj položaj i pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od čak 8.663.114,62 dinara.

Hapšenje M.P. zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica Izvor: Mup Srbije

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, M.P. je od oštećenih lica primio novac za izvođenje građevinskih radova, ali ga nije uplatio na poslovne račune firme niti izvršio ugovorene radove, novac je, kako se sumnja, zadržao za sebe.

- Osumnjičeni je, kao odgovorno lice firme, u periodu od aprila do jula 2024. godine, sa više fizičkih lica zaključio ugovore o izvođenju građevinskih radova koji se odnose na izgradnju porodičnih kuća. Nakon što je započeo radove, M.P. nije u potpunosti završio objekte, čime je oštetio ugovorne stranke za pomenuti iznos.

Slike hapšenja Foto: screenshot MUP Srbije