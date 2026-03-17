Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu turskog državljanina (48) koji je upravljajući kamionom marke „reno“ oborio neslavni rekord u broju saobraćajnih prekršaja. 

Prilikom kontrole vozila i tahografa, policijski službenici su utvrdili da je vozač u periodu od svega 28 dana počinio čak 86 prekršaja.

Detaljnom proverom dokumentacije i uređaja za beleženje radnog vremena, ustanovljeno je da vozač svesno nije poštovao zakonske obaveze:

- Nije koristio propisane pauze tokom vožnje

- Ignorisao je dnevne i nedeljne odmore

- Znatno je prekoračio dozvoljeno vreme upravljanja teretnim vozilom

Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i niza učinjenih prestupa, turskom državljaninu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od čak 4.160.000 dinara.

Policijska uprava u Nišu apeluje na sve vozače teretnih vozila i autobusa da se striktno pridržavaju propisa o radnom vremenu posada. Umor za volanom teretnjaka jedan je od najčešćih uzroka teških saobraćajnih nesreća, te se poštovanjem zakona čuvaju sopstveni životi, ali i životi svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU KRALJEVA, POVREĐEN SAOBRAĆAJAC: Vozač "opela" naleteo na njega iz suprotnog pravca, zbrinut u bolnici
hitna pomoć noć
HronikaSAOBRAĆAJCI U MLADENOVCU ZAUSTAVILI SUMNJIVI "RENO" Nije vezao pojas, niti registrovao auto, a onda je usledio još veći ŠOK! Hitno isključen iz saobraćaja
uvidjaj-foto-s.u..jpg
HronikaVOZIO SA 4,13 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Policija u Vrnjačkoj Banji isključila vozača (49) iz saobraćaja
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaJURIO 213 NA SAT NA MESTU GDE JE DOZVOLJENO 80 KILOMETARA NA SAT Nasilnička vožnja u Somboru, uhapšen vozač (25) "audija"
uvidjaj-foto-s.u..jpg