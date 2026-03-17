Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu turskog državljanina (48) koji je upravljajući kamionom marke „reno“ oborio neslavni rekord u broju saobraćajnih prekršaja.

Prilikom kontrole vozila i tahografa, policijski službenici su utvrdili da je vozač u periodu od svega 28 dana počinio čak 86 prekršaja.

Detaljnom proverom dokumentacije i uređaja za beleženje radnog vremena, ustanovljeno je da vozač svesno nije poštovao zakonske obaveze:

- Nije koristio propisane pauze tokom vožnje

- Ignorisao je dnevne i nedeljne odmore

- Znatno je prekoračio dozvoljeno vreme upravljanja teretnim vozilom

Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i niza učinjenih prestupa, turskom državljaninu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od čak 4.160.000 dinara.