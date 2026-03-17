D. S., koja je u ranijoj ispovesti za Kurir otkrila da je godinama žrtva nasilja, kaže da je protiv A. S. pokrenut krivični postupak, kao i da su se sve relevante institucije uključile u slučaj. Kako navodi, nadležne institucije su se u toku jučerašnjeg dana odmah podigle na noge i pokrenule sve postupke kako bi porodicu zaštitile od nasilnika.

Foto: Privatna arhiva

- Službenice Centra za socijalni rad Rakovica su me kontaktirale i pozvale me na hitan razgovor. Nakon više sati provedenih tamo, dale su mi upute o daljoj meri zaštite mene i dece. Nakon toga sam otišla u policijsku stanicu gde su mi rekli da je A. S. juče odveden u tužilaštvo, kao i da mu je određen jednomesečni pritvor. Pao mi je kamen sa srca. Sada znam da ćemo biti bezbedni narednih mesec dana, a nadam se da će sud doneti odluku o kazni zatvora. Sve institucije su se sada podigle na noge, sada se osećam sigurno. Takođe, krenuli smo sa terapijama kod psihologa kako bismo iz svega izašli što zdraviji psihički. Fizičke posledice koje su na meni mi nisu bitne, sve će se izlešiti i neće biti novih - kaže D. S. i otkriva da smatra da je Kurir imao veliku ulogu u rasvetljavanju njenog slučaja.

- Nadam se da će mu se suditi za pokušaj ubistva, a ne samo za nanošenje težih telesnih povreda, jer on je mene pokušao da ubije i pretio mi je ubistvom - rekla je ona i dodala:

Foto: Privatna Arhiva

- Nije me sramota, svesna sam da nemam razlog da idem pognute glave. Da nisam progovorila o svemu što se desilo, nasilje bi se nastavilo i zato je bitno prijaviti i reagovati. Dobila sma mnogo reči podrške, čak i od onih ljudi na koje se moj muž pozivao kao "jake veze koje će mu pomoći da zataška moje ubistvo". Rekli su mi da su na mojoj strani. Nadam se da sam pomogla ženama koje prolaze kroz slične situacije i da su u mom slučaju pronašle neku utehu. Šaljem im podršku da ne ćute na nasilje.

Podsetimo, kako se sumnja, A. S. je napao svoju suprugu nasred ulice na Kanarevom brdu, tukao ju je, udarao pesnicama i šutirao, a ona nam je otkrila da je A. S.u trenutku napada na nju imao izrečenu hitnu meru zabrane prilaska zbog ranijeg nasiljanad njom.