Narko klanovi koji švercuju ogromne količine kokaina iz Južne Amerike u Evropu godinama su već na radaru Interpola, Evropola, DEA i svih svetskih policija, ali uprkos tome vođe pojedinih kriminalnih grupa godinama već uspevaju da umaknu poterama. Istrage i poternice pokazuju da se u samom vrhu narko lanaca nalaze Balkanci, najčešće državljani Srbije i Crne Gore.

Jedan od najpoznatijih begunaca na listama Evropola ali i Interpola je vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer.

Na profilima koje ima na zvaničnim listama najtraženijih begunaca istaknuto je da je "opasan i moguće naoružan", da menja imena ali i lične opise.

- Gotovo ne prođe dan a da se ne pomene u javnosti ime Radoje Zvicera, koji važi za jednog od najtraženijih, ali i najopasnijih begunaca. Njegove fotografije su vrlo često u javnosti, a uprkos tome godinama se o njemu ništa ne zna. Poslednje informacije o njegovom boravku u Crnoj Gori su s početka 2021. U međuvremenu se spekulisalo da se krio u Južnoj Americi, da je u septembru 2022. ubijen u Panami, ali su ti navodi demantovani - navodi sagovornik Kurira i podseća da su poslednjih meseci sve glasnije spekulacije da se krije u regionu.

Zvicer je, inače, rodom iz Kotora. Njegova porodica, koja je poslednjih meseci bila na udaru crnogorske policije, i dalje živi u jednom kotorskom naselju.

- Obuhvaćen je optužnicama u Austriji, Nemačkoj, Crnoj Gori ali i Srbiji. Osim za šverc kokaina, njegovo ime dovodi se u vezu sa brojnim likvidacijama. Tokom prethodnih pet godina, brojni njegovi rođaci, kumovi i najbliži saradnici, našli su se iza rešetaka. Ipak njemu polazi za rukom da ostane neuhvatljiv za sve svetske policije - objašnjava naš sagovornik.

Zvicer je inače već 12 godina u centru pažnje i zbog najkrvavijeg rata kavačkog klana, na čijem je on čelu, i škaljarskog. Sukob, koji su i sami pripadnici dve kriminalne grupe poredili s Meksikom, odneo je više od 80 života.

Velika prašina podigla se i oko Antuna Mrdeža, koji važi za jednog od najintrigantnijih narko-bosova balkanskog podzemlja. Javnost u Srbiji za njega je čula posle spektakularnog bekstva iz Kolumbije 2023. U trenutku kada je na aerodromu Rionegro u Medeljinu, u pratnji policije koja ga je sprovodila, čekao izručenje Italiji, zamolio je inspektore da mu skinu lisice kako bi popio malo vode.

- Međutim, čim su mu skinute lisice, bez osvrtanja je otrčao do izlaza i uleteo u crni automobil koji ga je već čekao. Navodno, došlo je i do pucnjave, ali je on uspeo da pobegne. Međutim, u maju prošle godine, uhapšen je u Venecueli i to pod imenom Rumen Šarov - podseća.

Vrlo brzo, dospeo je u žižu svetske javnosti jer se za njegovu sudbinu zainteresovala čak i administracija Donalda Trampa, koja od Kolumbije i Venecuele zahteva hitno izručenje ovog srpskog narko bosa SAD.

Ništa manje pažnje prethodnih meseci svetske javnosti izaziva i srpski narko-bos Srđan Jezdimir, koji se već godinu i po dana nalazi u zatvoru u Ekvadoru. Uhapšen je i osuđen zbog pranja para na 10 godina zatvora, a sud u Ekvadoru je odobrio njegovo izručenje Austriji, posle odslužene kazne.

Jezdimir se osim zbog šverca skoro 10 tona kokaina u Evropu, u centru pažnje našao i zbog toga što je iz zatvora pretio sudiji, koji je potom pobegao na nepoznatu lokaciju. U međuvremenu je drugi sudija uhapšen zbog sumnje da je pomagao da jedan njegov saradnik bude pušten iz pritvora, a takođe se našao u središtu skandala pošto je pre oko dva meseca otkriveno da je na svom platnom spisku imao policajce, ministre ali i jednog predsedničkog kandidata.

Inače, za razliku od Mrdeže protiv kog Srbija ne vodi postupak, naša zemlja je za Jezdimirom raspisala poternice zbog šverca kokaina ali i pranja novca.

Ipak, za razliku od svih pobrojanih bosova koje su svetske policije godinama držale "pod lupom" Edin Gačanin Tito, dugo je bio misterija.

- Američka DEA je 2019. počela da traga za misterioznim Titom, kog su tada označili kao jednim od najtraženijih narko-bosova u Peruu. Verovalo se da je reč o muškarcu rođenom u Srbiji, čije se ime u to vreme nije čak ni znalo sa sigurnošću a lik je bio potpuna misterija. Ono što se znalo jeste da ga svi zovu Tito, po nadimku bivšeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza. Hapšenje ovog bosa je za DEA bio jedan od prioriteta, jer se njegova moć na svetskom nivou, kako se procenjivalo, prevazilazila onu koju je nekada imao El Čapo, koji je posle hapšenja u SAD osuđen na doživotni zatvor - otkrio je pre nekoliko godine Orion Intelihense, policajac specijalne južnameričke policijske grupe koja zajedno sa DEA traga za Titom još 2019. godine.

On je bosa iz Srbije opisao kao "čudovište koje ne štedi na troškovima da drogu dopremi na evropsko tržište".

- Tito je u Peru stigao pre oko deset godina i uspeo je da razvije svoju mrežu i sopstveni narko-klan, koji drogu šalje iz Perua u Evropu. Koliko novca troši na transport, svedoči to da se kokain izuzetne čistoće prevozi prekookeanskim brodovima, avionima, ali i podmornicama - naveo je ovaj specijalac i dodao:

- Tito je do pre desetak godina bio trener profesionalnih boksera u Srbiji. Preko ljudi sa kojima je sarađivao i koje je sretao kroz sport, a među kojima je bilo i ljudi iz podzemlja, uspeo je da napravi kontakte sa južnoameričkim trgovcima drogom. Za kratko vreme, od kupca i posrednika, postao je glavni snabdevač evropskog tržišta kokainom proizvedenog u Boliviji, Kolumbiji i Peruu.