Slušaj vest

Zbog pretnje učenika petog razreda da je u školu doneo vatreno oružje, jedan deo učenika Osnovne škole "Stojan Novaković" na Letinjikovcu, kod Šapca, danas je napustio nastavu.

Ispostavilo se da je uznemirenost učenika i njihovih roditelja nastala bez razloga jer proverom u školi nije pronađeno nikakvo oružje.

To je u hitnom obaveštenju objavljenom na sajtu škole potvrdio direktor Mladen Lazić.

"Škola bezbedna i nije bilo razloga za paniku jer se radilo o lažnoj dojavi. Uključene su sve nadležne institucije radi utvrđivanja odgovornosti za širenje lažnih informacija i panike", naveo je direktor škole u Šapcu.

Isti učenik pretio vršnjacima?!

Prema nezvaničnim saznanjima, isti učenik je prošle nedelje zapretio vršnjacima sa kojima je bio u svađi da će u školu doneti oružje.

U školi su nakon ovog slučaja preduzeli sve zakonske i mere po protokolu, a obaveštene su i nadležne socijalne službe i policija. Sa ovim učenikom se sprovodi pojačan vaspitni rad, a u njegovom odeljenju individualni plan zaštite od vršnjačkog nasilja.

Takođe, on sa roditeljima posećuje razvojno savetovalište.