Slušaj vest

Petorica Srba ubijena su u Južnoafričkoj Republici u periodu od 2013. do 2019. godine. Poslednji koji je likvidiran bio je Jugoslav Smiljkić (51) iz Beograda.

Danas se navršava sedam godine otkako je Smiljkić stradao. On je ubijen u klasičnoj mafijaškoj sačekuši u Johanezburgu.

Kako su preneli mediji iz Južnoafričke Republike, Jugoslavu Smiljkiću prišla su dvojica napadača dok je stajao pored puta na svom motoru i telefonirao.

Jugoslav Smiljkić Foto: Privatna Arhiva

"Čim je zaustavio motor, naišli su napadači u crnoj 'hondi akord' i dvojica su odmah istrčala napolje. Istog momenta počeli su da pucaju. Čim je pao na zemlju, jedan je krenuo da beži nazad ka automobilu, u kom ih je čekao saučesnik, a drugi je zastao, napravio korak, a onda se vratio i overio ga kroz kacigu, koja je Smiljkiću i dalje bila na glavi", ispričali su tada brojni očevici krvavog obračuna, koji se dogodio na ulici oko 10.30 sati.

Napadače su opisali kao muškarce obučene u crno, s fantomkama na glavi i tamnim naočarima.

Mesto zločina Foto: Privatna Arhiva

Inače, tamošnje vlasti od starta nisu isključivale mogućnost da je Smiljkić ubijen greškom. Moguće je da su zločinci zamenili metu, a prema policijskim izvorima, to je moguće jer je ubijeni Smiljkić nosio kacigu.

Jugoslav Smiljkić, prema nezvaničnim informacijama, godinama je živeo u Johanezburgu i u Srbiji nije bio hapšen zbog teških kriminalnih dela.

Đorđe Mihaljević, Miki Đuričić i Darko Kulić Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Facebook