U Beogradu je uhapšena Kineskinja zbog sumnje u davanje mita na Aerodromu Nikola Tesla.
KINESKINJA NUDILA MITO POLICIJI NA AERODROMU: Strana državljanka uhapšena u Beogradu
U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kinesku državljanku L. M. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo davanje mita.
Sumnja se da je ona, na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, pripadnicima Uprave granične policije na šalteru ostavila novac kako bi izbegla detaljnu kontrolu.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.
