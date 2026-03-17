"Kako je lepo ubiti! Nema jači osećaj. Samo još finansijski da se nadogradimo", jedna je od poruka koju su navodno optuženi za ubistvo Zorana Uskokovića (22), razmenili posle likvidacije u kojoj je 29. januara 2021. godine u Rakovici ubijen sin žestokog momka iz devedesetih, Zorana Uskokovića Skoleta.

Prema navodima optužnice, kao organizator kriminalne grupe označen je Nikola Živanović, a kao direktni izvršilac Miloš Krstić. Krstić je, kako se sumnja, sina žestokog momka sačekao u blizini zgrade u kojoj živi, maskiran u starca, prišao mu i ubio ga iz neposredne blizine.

- Vidi se kad je neko profi, šta je tražio to je i dobio. On je mislio da ću ja da se gađam bombama - napisao je, kako tvrdi tužilaštvo u jednoj od poruka Živanović i dodao:

- Stari čovek sa štapom. Profi, nema šta. Niko ne sme sa mojom familijom da se zeza.

Potom je, kako tvrdi tužilaštvo, poslao poruke:

- Nije znao šta ga je snašlo. Aj, da vidim sledećeg majmuna!

- Nema više bato. Kud na Rusiju da udari, kukala mu majka.

Podsetimo, kao motiv ubistva Malog Skoleta navodi se to da je Živanović sumnjao da je Uskoković stajao iza bombaškog napada na njegov kafić, koji se dogodio početkom januara 2020. U porukama koje su ranije izvedene pred sudom, pripadnici grupe su navodno komentarisali da će da "prođe kao ćale".

- Neko mora da umre! Proći će kao ćale! - samo su neke od poruka koje su prikazane u sudnici, a koje su kako tvrdi tužilaštvo, pred ubistvo sina Zorana Uskokovića preko Skaja slali optuženi.

- Ma buraz, šta mi je napravio mali brate. Ja buraz imam sve informacije, sve znam. Ovaj mali što je bio sa njim, došao i ispričao mi sve. Kaže drali se "al je sinoć grmelo kod Živketa’" - glasila je jedna od glasovnih poruka koje su puštene u sudnici.

U glasovnim porukama, Živanović, kako je navelo tužilaštvo u optužnici, govori da mora da zaustavi napade na kuću i lokal, i da mora da "skine glavu zmiji".

Muškarac sa kojim se dopisivao Živanović je u jednoj od poruka napisao da bi voleo da do to toga nije došlo, ali da je "mali klinac i još Skoletov sin" i da je bilo podmuklo to što je uradio.

Podsetimo, tužilaštvo osim Živanovića koji je označen kao organizator kriminalne grupe koja je ubila Malog Skoleta, i Miloša Krstića koji se tereti da je kobog dana, maskiran u starca ubio Uskokovića, optužnicom obuhvatilo i Vladimira Babića, inače bivšeg muža manekenke Sandre Obradović, kao i bivšeg fudbalera Aleksu Dimitrova. Okrivljeni Aleksandar Mitrović nalazi se u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

Tužilaštvo ih tereti da su iz bezobzirne osvete ubili sina pokojnog Zorana Uskokovića Skoleta, koji je likvidiran 2000. u Beogradu, navodno zbog povezanosti sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana.

Zoran Uskoković, Mali Skole, podsetimo, ubijen na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Prema nezvaničnim informacijama, ubica ga je rano ujutru sačekao u blizini zgrade u kojoj je živeo i kada ga je video da nailazi, krenuo je ka njemu.

Ono što je u prvom trenutku zbunilo istražitelje, jeste snimak sa sigurnosnih kamera, na kom se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila i da mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Uskoković propušta, ali on vadi pištolj i puca u njega.

- Tokom istrage utvrđeno je da nije reč o starcu, već da je ubica imao ne samo masku starijeg čoveka na licu, već i garderobu prilagođenu starijem čoveku, imao je štap, šubaru, kaput, ali i hod kojim je odglumio starca - otkrio je izvor.

Inače, kako je Kurir pisao, nedavno je rođeni brat optuženog Vladimira Babića, Desimir Babić (43), koji je označen kao jedan od vođa kavačkog klana i blizak saradnik odbeglog Radoja Zvicera, uhapšen je u Dubaiju i izručen Belgiji zbog sumnje da je učestvovao u švercu velikih količina kokaina.