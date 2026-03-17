Buktinja
(FOTO) POZNATO ŠTA JE GORELO NA ČUKARIČKOJ PADINI! Vatra se brzo proširila, pa ZAHVATILA više objekata: Intervenisalo 13 vatrogasaca sa četiri vozila!
Slušaj vest
Danas je došlo do požara u nehigijenskom naselju na Čukaričkoj padini, u Ulici Milorada Jovanovića.
Dolaskom na lice mesta, vatrogasno-spasilačke ekipe zatekle su tri barake u potpunosti zahvaćene plamenom.
Brzom intervencijom požar je lokalizovan, a na sreću nije bilo povređenih.
Požar na Čukaričkoj padini
Vidi galeriju
U gašenju je učestvovalo 13 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji su uspeli da spreče dalje širenje vatre.
Uzrok požara biće utvrđen nakon istrage.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši