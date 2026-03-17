Danas je došlo do požara u nehigijenskom naselju na Čukaričkoj padini, u Ulici Milorada Jovanovića.

Dolaskom na lice mesta, vatrogasno-spasilačke ekipe zatekle su tri barake u potpunosti zahvaćene plamenom.

Brzom intervencijom požar je lokalizovan, a na sreću nije bilo povređenih.

Požar na Čukaričkoj padini Foto: Kurir

U gašenju je učestvovalo 13 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji su uspeli da spreče dalje širenje vatre.

Uzrok požara biće utvrđen nakon istrage.

