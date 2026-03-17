Slušaj vest

Nikola Martinović (36) sa Cetinja, koji važi za člana škaljarskog klana, uhapšen je danas u akciji pod nazivom "Lipa", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova poternica.

"Protiv N.M. je vođen postupak po naredbi o sprovođenju istrage pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja, kao i krivično delo teško ubistvo u svojstvu saizvršioca, te je za istim raspisana međunarodna poternica u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

Imenovani je 3. februara 2026. godine, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, pravosnažno osuđen od strane Višeg suda u Podgorici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok su mu prethodno izrečene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina", navodi se u saopštenju policije.

Iz policije su kazali da je Martinović danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Martinović važi za bliskog saradnika Vladana Radomana, koji se nalazi u bekstvu, a koji je osuđen na 10 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije. Viši sud je 3. februara osudio ukupno na 105 godina zatvora Vladana Radomana i ostale, među kojima i Martinovića, za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, stvaranje kriminalne organizacije i prodaju marihuane.