U beogradskom naselju Plavi horizonti danas oko 14.30 časova dogodio se stravičan incident u kojem je teško povređen mladić F. M. (20).

Prema nezvaničnim saznanjima, napad se odigrao u Ulici Nikolaja Saltikova, naočigled prolaznika, na samom autobuskom stajalištu.

Sačekuša na stanici

Petorica nepoznatih napadača, koji su preko lica nosili maske sa natpisom "Delije Sever", presreli su mladića dok je čekao prevoz. Kako se saznaje, povod za ovaj brutalni pir bila je majica FK Zemun koju je mladić nosio na sebi.

Huligani su odmah nasrnuli na njega, zadajući mu brojne udarce pesnicama i nogama u predelu glave i tela.

Mučenje bakljom

Nakon što su ga oborili i pretukli, napadači su otišli korak dalje u svom zverskom činu. Jedan od njih je upalio baklju i njome počeo da prži mladića po licu, nanoseći mu opekotine i teške povrede.

Odmah nakon napada, petorka je utrčala u automobil i velikom brzinom pobegla sa mesta zločina.

Hitno hospitalizovan

Povređeni F. M. je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu, gde mu se ukazuje pomoć i utvrđuje stepen povreda. Na licu mesta se nalaze jake snage policije koje vrše uviđaj.

Policija je pokrenula opsežnu potragu za vozilom i napadačima, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera u okolini kako bi se identifikovali počinioci.