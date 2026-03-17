Nenad Kustudić (58) čije je telo pronađeno u luksuznoj zgradi u Čačku ubijen je, kako se sumnja, zbog neraščišćenih poslovnih odnosa sa osumnjičenim Milanom M. kojem je, navodno, zbog toga zapalio kuću.

Kako se nezvanično saznaje, sukob između Nenada Kustudića i jednog od osumnjičenih Milana M. datira još od ranije. Navodno, bili su u jednoj vrsti poslovnog odnosa nakon čega su se posvađali.

- Zbog toga je Nenad zapalio kuću Milanu M. pre mesec dana. Upravo se tu krije motiv ubistva - kaže izvor.

Nenad Kustudić

Prema informacijama do kojih su došli, poslovi između osumnjičenih za ubistvo i žrtve nisu bili legalni. Navodno, sumnja se da su se bavili trgovinom drogom i zelenašenjem.

- Dalji tok istrage trebalo bi da ukaže sve okolnosti ovog ubistva - kaže izvor.

Podsetimo, Nenad Kustudić (57) iz Čačak, na svojim društvenim mrežama delio je sadržaj koji danas mnogi tumače kao uznemirujući nagoveštaj njegovog načina života.

Sudeći po profilima ubijenog muškarca na društvenim mrežama, Nenad je bio član bajkerske grupe "Hells Angels", u prevodu "Anđeli pakla".

Uhapšena trojica osumnjičenih za ubistvo u Čačku

Podsetimo, kako je saopštio MUP, pored Milana M. uhapšena su još dvojica muškaraca osumnjičene V. T. (44) i F. P. (41).

- Osumnjičeni se terete da su pedesetosmogodišnjem muškarcu naneli više povreda u predelu glave i tela koristeći tupi predmet. Od težine zadobijenih povreda, muškarac je preminuo - navodi se u saopštenju čačanske policije.

Osumnjičeni za ubistvo su pobegli sa lica mesta, a brzom reakcijom čačanske policije su uhapšeni.

- Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj, kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.