Beogradska policija i nadležno tužilaštvo tragaju za dvojicom napadača koji su u noći između nedelje i ponedeljka pokušali da izazovu požar u stanu direktora jedne od poznatijih prestoničkih kompanija.

Zahvaljujući prisebnosti vlasnika, izbegnuto je širenje požara i tragedija koja je mogla da se dogodi jer su se u trenutku napada u stanu u Beogradu nalazili i njegova supruga i sin.

Napad u gluvo doba noći

Incident se dogodio u ponedeljak, 16. marta, oko dva sata nakon ponoći. Dok je porodica spavala, dvojica piromana su prišla stanu i podmetnula vatru na sama ulazna vrata. Miris dima i paljevine probudio je vlasnika, koji je hitrom reakcijom uspeo da ugasi plamen pre nego što se vatra proširila na unutrašnjost doma i ugrozila živote ukućana.

Iako je na vratima pričinjena materijalna šteta, najvažnije je da niko od članova porodice nije povređen.

Kamere snimile napadače

Istraga se oslanja na materijalne dokaze i video-zapise koji bi mogli brzo dovesti do počinilaca.

Nezvanično, sigurnosne kamere u zgradi zabeležile su dvojicu muškaraca u trenutku izvršenja ovog krivičnog dela.

O slučaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje radi na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva.

Istraga treba da utvrdi da li je ovaj opasan čin bio direktna poruka povezana sa poslovnim aktivnostima oštećenog ili je po sredi drugi motiv. Stanari zgrade su, nakon saznanja o incidentu, vidno uznemireni zbog drskosti napadača koji su neometano ušli u zgradu u gluvo doba noći.